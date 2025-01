6 NATIONS. Dupont et les Bleus veulent marquer l'histoire : une génération dorée sous pression

À quelques heures de l'ouverture du Tournoi des Six Nations, où en est le XV de France ? Le retour de Dupont et la vitesse de Bielle-Biarrey pourront-ils permettre aux Bleus de l'emporter ?

Le XV de France entame ce Tournoi des Six Nations avec une seule idée en tête : gagner. Après avoir échoué quatre fois à la deuxième place lors des cinq dernières éditions, les hommes de Fabien Galthié veulent enfin s’imposer. Avec le retour d’Antoine Dupont et une dynamique retrouvée à l’automne, les Bleus abordent cette édition avec l’envie de faire oublier la déception du dernier Mondial.

Dupont, le capitaine est de retour

L’an dernier, son absence avait pesé lourd. Sans Antoine Dupont, parti tenter l’aventure du rugby à 7, les Bleus ont manqué de maîtrise, concédant une claque contre l’Irlande (38-17) et un nul frustrant contre l’Italie (13-13). Mais cette fois, le maestro du Stade Toulousain est bien là. Et avec lui, la France retrouve son capitaine et surtout un joueur capable de changer le cours d’un match à lui seul.

De retour en novembre, il a immédiatement remis l’équipe sur les rails avec des victoires solides contre le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Argentine. Sa complémentarité avec Romain Ntamack à la charnière sera l’un des éléments-clés du Tournoi, tout comme son entente avec une ligne de trois-quarts où l’explosif Bielle-Biarrey semble désormais indiscutable.

Un calendrier piégeux mais abordable

La France ouvre son Tournoi face au pays de Galles au Stade de France, un adversaire en pleine reconstruction qui semble à la portée des Bleus. Mais la vraie difficulté viendra ensuite avec trois déplacements consécutifs : à Twickenham pour un Crunch toujours bouillant, à Rome contre une Italie en progrès, puis à Dublin face à l’Irlande double tenante du titre. Une série à hauts risques, où les Bleus devront être solides pour espérer jouer le titre lors de la dernière journée face à l’Écosse.

Le calendrier :

Vendredi 31 janvier : France – Pays de Galles (21h15)

Samedi 8 février : Angleterre – France (17h45)

Dimanche 23 février : Italie – France (16h00)

Dimanche 8 mars : Irlande – France (16h00)

Samedi 15 mars : France – Écosse (21h00)

Bielle-Biarrey, l’arme fatale des Bleus ?

S’il y a bien un joueur à suivre cette année, c’est lui. À 21 ans, Louis Bielle-Biarrey est en train de s’imposer comme l’un des meilleurs ailiers du rugby mondial. Auteur de quatre essais en trois matchs lors de la tournée d’automne, le Bordelais a prouvé qu’il avait sa place chez les Bleus. Sa vitesse supersonique et ses appuis font de lui une menace constante pour les défenses adverses.

🎥 Absolute cinema 🤯



Louis Bielle-Biarrey avec un nouvel essai magique 🪄

Gagner, et rien d’autre

Depuis l’arrivée de Fabien Galthié en 2020, le XV de France a retrouvé sa place parmi les meilleures nations du rugby mondial. Mais avec un seul titre au compteur – le Grand Chelem 2022 – cette génération dorée doit encore prouver qu’elle peut gagner des titres.

Les cadres en sont conscients. Romain Ntamack l’a dit clairement : "Un seul titre, ce n’est pas assez." Thomas Ramos et François Cros ont embrayé dans la foulée. L’heure n’est plus aux discours, mais aux actes.

L’Irlande est prenable. L’Angleterre se cherche encore. L’Écosse manque de constance. Le terrain est dégagé pour que la France retrouve sa couronne. Reste aux Bleus à faire le travail.