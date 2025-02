VIDÉO. ‘‘Je n’avais jamais vu ça avant’’, le malaise de Shaun Edwards à la TV anglaise après la défaite du XV de France en Angleterre

Après la défaite du XV de France, Shaun Edwards s’est retrouvé démuni à la télévision anglaise pour expliquer ce revers contre l’Angleterre.

Il est l’entraîneur en charge de la défense du XV de France depuis cinq ans désormais. Pourtant, il y a fort à parier que Shaun Edwards a rarement dû être aussi démuni que ce samedi 8 février du côté de Twickenham. Contre l’Angleterre, les Bleus ont été particulièrement brouillons et ils n’ont ni su finir leurs actions en beauté ou ni su résister en défense.

Shaun Edwards décontenancé

Après la rencontre, Shaun Edwards est allé s’exprimer à la télévision anglaise. Selon des propos relayés par Virgin Media Sport, le plus Bleu des Anglais s’est retrouvé bien embarrassé quand il a dû détailler les raisons de la défaite des siens. Plus précisément, l’interviewer officiel du 6 Nations lui demande “comment cela est possible que les Français, habituellement si habiles ballons en main, aient raté tant d’actions” à Twickenham.

À ce moment-là, Shaun Edwards essaye de désamorcer la question en lançant : “On a fait pas mal de bêtises, n’est-ce pas ?”, avec un rire nerveux. Par la suite, il enchaîne et déclare : “Chaque fois que nous nous approchions de la ligne de but, nous semblions laisser tomber le ballon. Je crois… (Il marque une légère pause) En fait, je n’avais jamais vu ça avant. Les Français sont normalement de magnifiques manieurs de ballon de rugby”, conclut-il sans savoir réellement comment répondre.

Si Shaun Edwards était circonspect sur l’aspect offensif, il n’a pas donné plus de détail, mais a pris un ton plus sévère quand il a fallu parler du secteur défensif. “Il va falloir qu’on analyse et règle quelques points sur notre système défensif”, disait-il après la rencontre. Pour cause, le XV de France a livré une prestation désastreuse défensivement.

Le XV de France en errance défensive

Les Bleus n’ont réussi que 78 % de leurs plaquages, quand la moyenne attendue à ce niveau-là tourne autour des 90 %. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont beaucoup tenu le ballon, mais quand ils l’ont lâché, ils ne semblaient plus maîtres de rien. Heureusement pour eux, les Anglais n’en ont pas trop profité, réalisant seulement 8 percées pour 31 défenseurs battus.

Si l’on jette un œil sur les statistiques personnelles, certains joueurs ont été en grande difficulté dans le jeu défensif. Dans les lignes arrières, Damian Penaud a réussi 2/7 plaquages et Matthieu Jalibert a conclu 5/10 étreintes. Tout aussi inquiétant, Thomas Ramos n’a tenté qu’un seul plaquage de la rencontre, celui où il a subi un raffut décisif d’Ollie Lawrence allant aplatir son essai avant la mi-temps. En contrepartie, il faut souligner l'excellente grinta défensive de Louis Bielle-Biarrey avec 9 plaquages réussis, second meilleur plaqueur français du match après François Cros (13/2), pour aucun loupé.

Chez les avants, certaines performances défensives interrogent aussi. Par exemple, Uini Atonio et Alexandre Roumat n’ont tenté respectivement de plaquer qu’à 3 et 2 reprises, le pilier rochelais manquant même l’une de ses rares projections défensives. De la même manière, si Grégory Alldritt a été convaincant offensivement, il a raté un tiers de ses plaquages (8/12), comme Peato Mauvaka (4/6).

