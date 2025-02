Le boss de la défense du XV de France peut-il (vraiment) rejoindre les prestigieux Lions Britanniques cet été ?

L’éminent entraîneur de la défense du XV de France Shawn Edwards rêve des Lions Britanniques, mais peut-il vraiment les rejoindre ? Ça semble compliqué...

Il est le socle principal de La Défense du XV de France. La poutre, l’arc-boutant, l’architecte de ce mur bleu qui garda sa ligne vierge face au Pays de Galles vendredi dernier.

Malgré son travail de l’ombre, Shawn Edwards demeure l’un des entraîneurs les plus médiatisés du XV de France. Pour son accent difficilement compréhensible, mais aussi et surtout pour son aura, son savoir faire incomparable et son expérience exceptionnelle.

6 Nations. XV de France. Pourquoi ce 43-0 infligé aux Gallois n'est pas (du tout) anecdotiqueOutre-Manche et ailleurs, Shawn Edwards d’ailleurs considéré comme un des tout meilleurs techniciens de la balle ovale depuis des années. L’un des plus titrés sur la scène internationale aussi, avec 5 Tournois des 6 Nations glanés au total.

Mais malgré son CV gigantesque, à 58 ans aujourd’hui, le natif de Wigan a encore des rêves. Comme celui de tout bon britannique qui se respecte : participer à une tournée des Lions Britanniques.

Envisageable dès cet été ?

En 2013, son compère Warren Gatland ne l’avait en effet pas retenu dans le staff qui s’était rendu en Australie. Alors en 2025, alors que ses résultats avec le XV de France plaident pour lui, Edwards espère encore. Interrogé à ce sujet par le Times, l’ancien treiziste a été très clair : "Je nagerais jusqu’en Australie si « Faz » (Andy Farrell, le sélectionneur des Lions, N.D.L.R.) m’en donnait l’occasion."

Deux hommes qui se connaissent bien puisque les deux coachs ont été coéquipiers chez les Wigan Warriors dans les années 90, lorsque l’actuel sélectionneur de l’Irlande débutait sa carrière.

Le hic ? C’est que cela est contraire aux intérêts du XV de France, avec lequel est engagé Edwards jusqu’en 2027. D’autant qu’il ne pourrait quoi qu’il en soit pas cumuler les deux fonctions, les Bleus se déplaçant en Nouvelle-Zelande pendant que les Lions Britanniques seront en Australie. Et en 2029 ?