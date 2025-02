6 Nations. L'Irlande assomme l’Angleterre après la pause : le moment où tout a basculé

Dublin a tremblé avant d’exploser. D’abord en difficulté, l’Irlande a inversé la tendance face à l’Angleterre grâce à des exploits individuels et un collectif implacable.

Le véritable choc de cette première journée avait lieu à Dublin entre l'Irlande et l'Angleterre. Entre des Irlandais déterminés à décrocher un troisième titre de rang dans le 6 Nations. Et des Anglais en quête de succès, il n'y a pas vraiment eu de round d'observation. Et ce sont les visiteurs qui ont frappé les premiers. Bien mieux entrés dans la partie, les Anglais ont tenu le cuir et multiplié les temps de jeu jusqu'à ce que Murley y aille de son premier essai dans Tournoi sur une passe au pied de Slade. Les Irlandais ont bien réagi, mais la défense agressive de la Rose a pris le dessus dans ce premier quart d'heure. Une rencontre très rythmée dans laquelle personne ne s'échappait.

La défense anglaise prend le dessus

Pris dans le défi physique, le XV du Trèfle a semblé manquer de solutions en attaque. Pire, sa défense laissait à désirer avec 10 plaquages ratés. Mais l'Irlande a des ressources. Et elle n'a eu besoin que d'une accélération d'Hansen et un bon relais de Baird pour mettre le feu à la défense anglaise. Occasionnant le carton jaune de Smith, très en vue dans cette première demi-heure. Mais les locaux n'ont pas su en profiter avec un passage à vide qui a stoppé leurs velléités offensives. Jusqu'ici, c'est la défense des hommes de Borthwick qui prenait le dessus. Si bien que le jeu dans le dos si fluide de l'Irlande semblait grippé.

Aki sonne la charge pour l'Irlande

Le second acte a démarré sur les mêmes bases en termes d’intensité. L'Irlande récoltant une très bonne mêlée à cinq mètres. Sans pour autant réussir à concrétiser cette occasion en raison de la montée défensive anglaise. Bis repetita à la 49e lorsque Kelleher a chargé plein fer. L'efficacité n'est clairement pas dans le camp irlandais dans cette entame de deuxième période. Mais la pression du Trèfle est bien réelle. Et comme dans le premier acte, c'est sur un exploit personnel d'Aki que l'Irlande a égalisé. Le centre renversant Smith avant de résistant à deux défenseurs pour marquer en coin. Rien n'était fait dans cette rencontre. Mais les points laissés en route par Prendergast commençait à peser (10-10).

Le XV de France est prévenu

Côté anglais, on est dans le dur dans cette fin de partie. À l'image d'un Murley qui a bêtement concédé une touche à 5 mètres et offert à ses adversaires l'occasion de planter un quatrième essai synonyme de bonus offensif. Mais l'Angleterre a refusé d'abdiquer sans se battre, à l'image de Curry, une nouvelle fois précieux au grattage. L'avancée irlandaise semblait cependant inéluctable. Le franchissement de Conan plein axe a été immédiatement bonifié par Lowe en bord de touche. Lequel a remis à Sheehan pour un cinglant 22 à 0 dans le second acte (27-10). Cette fois-ci, la messe était dite.

