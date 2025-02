XV DE FRANCE. Trois chocs, une revanche : le programme explosif des Bleus en novembre 2025

Les affiches de la tournée de novembre 2025 sont connues. Le XV de France a un calendrier copieux avec un énorme choc face aux champions du monde d'entrée.

Le XV de France connaît son programme pour la tournée d'automne 2025. Trois tests au menu, avec un plat de résistance qui fait déjà saliver : un duel face à l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, le 8 novembre.

Un parfum de revanche face aux Boks

Les Bleus n’ont plus croisé la route des Springboks depuis la terrible désillusion du quart de finale du Mondial 2023, perdu d’un souffle (28-29). Ce choc au Stade de France sera donc bien plus qu’un simple match : il sera l’occasion pour les hommes de Fabien Galthié de remettre les pendules à l’heure et de montrer qu’ils ont grandi depuis cet échec. La dernière confrontation entre les deux nations en test-match remonte à novembre 2022, où les Bleus s'étaient imposés à Marseille (30-26) au terme d'un combat titanesque.

Des Fidjiens imprévisibles et des Australiens à relancer

Une semaine après cet affrontement au sommet, le XV de France recevra les Fidji (15 novembre). Toujours spectaculaires et imprévisibles, les Flying Fijians avaient donné du fil à retordre aux Tricolores en match de préparation à la Coupe du monde 2023. Ils restent sur une belle dynamique et représentent un véritable test pour les Bleus.

Enfin, les coéquipiers d’Antoine Dupont termineront cette série de matchs par un duel face à l'Australie (22 novembre). Les Wallabies, en pleine reconstruction après des années de galère, auront à cœur de prouver qu’ils restent une nation majeure du rugby mondial. D’autant que ce match intervient à deux ans de leur Coupe du Monde, en 2027.

Un programme relevé pour les nations majeures

Au-delà des matchs du XV de France, cette tournée de novembre offrira d'autres affiches de prestige. L’Irlande retrouvera la Nouvelle-Zélande à Chicago le 1ᵉʳ novembre, huit ans après son premier succès historique sur les All Blacks dans la même enceinte.

L’Angleterre, de son côté, se frottera à la Nouvelle-Zélande à Twickenham le 15 novembre, avant de conclure sa tournée face à l’Afrique du Sud le 22 novembre.

Trois matchs pour marquer les esprits

Le programme des Bleus est donc copieux, et chaque test-match sera une occasion pour le staff de mesurer les progrès de l'équipe en vue du prochain Tournoi des Six Nations et du Mondial 2027 en Australie. Cette tournée pourrait être une véritable rampe de lancement pour la génération post-2023, avec l’ambition de frapper fort sur la scène internationale.

Le rendez-vous est pris, et les supporters tricolores peuvent déjà cocher ces dates sur leur calendrier !