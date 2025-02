6 Nations. Penaud menacé, Fickou et Lucu de retour ? La compo probable du XV de France face à l'Italie

Ce dimanche, le XV de France se déplace à Rome pour affronter l'Italie. Le staff des Bleus se prépare à effectuer des changements majeurs pour ce match.

Battue à Twickenham et secouée par plusieurs absences majeures, l'équipe de France s'apprête à affronter l'Italie avec un XV remanié. Selon les informations de Midi Olympique, le staff des Bleus se serait réuni ce dimanche, voici leurs indiscrétions.

Si le sélectionneur espérait pouvoir compter sur Romain Ntamack, la commission de discipline en a décidé autrement, obligeant Fabien Galthié à maintenir Matthieu Jalibert à l'ouverture. Ce choix évite de procéder à un double changement en plaçant Barré à l’arrière, alors que le Parisien revient tout juste d’un K.O.

Un banc renforcé, des choix forts derrière

En parallèle, le forfait d'Emmanuel Meafou chamboule la deuxième ligne, qui perd largement en puissance. Flament devrait retrouver une place de titulaire, tandis que Guillard serait préféré à Auradou, trop en difficulté sous les renvois face aux Anglais.

Alexandre Roumat reculerait sur le banc, où il pourrait être accompagné par Romain Taofifenua pour apporter de l'impact en fin de match. À moins que l’option Joshua Brennan ne soit privilégiée par le staff ?

On est pas sélectionneur mais on le dit depuis septembre qu’il fallait partir avec Brennan 🔴⚫️



On ronfle quand on voit qu’il a préféré choisir le héron argentin de Pau et son corps digne des grandes heures de Sabri Saïd dans H 🥱



C’est pas un œuf au plat ça @FGalthie ⬇️ https://t.co/CrgQzn38vc pic.twitter.com/i6EZxttSO8 February 12, 2025

Devant, la première et la troisième ligne ne devraient pas bouger. Seul changement probable, Dorian Aldegheri devrait remplacer Georges-Henri Colombe, trop juste contre les Anglais. Le pilier droit toulousain a livré une belle prestation à Clermont avec plusieurs grattages décisifs.

Au nom de la continuité, Pierre-Louis Barassi devrait conserver sa place au centre malgré le retour de Gaël Fickou, qui pourrait démarrer sur le banc. L'interrogation concerne surtout l'aile droite, où le manque d'engagement de Damian Penaud à Twickenham pourrait lui coûter sa place au profit de Théo Attissogbe, convaincant face au pays de Galles.

Ce serait une immense surprise de voir Fabien Galthié se passer de son ailier le plus prolifique, auteur d’un sextuplé en Champions Cup il y a quelques semaines. Si cette décision parait surprenante, elle aurait le mérite de relancer la concurrence à un poste figé depuis de longs mois.

Le Garrec en danger, Lucu pressenti ?

Le dernier débat concerne le poste de demi de mêlée remplaçant. Nolan Le Garrec, auteur de deux entrées mitigées, pourrait être suppléé par Maxime Lucu, dont la gestion et l'expérience collent davantage aux attentes du staff. En effet, sa longueur au pied est un atout non négligeable pour gérer les fins de matchs internationaux.

Si ce XV venait à être confirmé, les Bleus devraient afficher un profil plus physique et plus stable, dans l'espoir de répondre aux attentes face à l'Italie. Surtout, le banc, peu impactant à Londres, viendrait se densifier avec l’apparition de Taofifenua, Roumat et Fickou.