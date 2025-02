6 Nations. Hospitalisation de Meafou, simple contretemps ou vrai casse-tête pour le XV de France ?

Coup dur pour le XV de France : Meafou forfait ! Hospitalisé, il ne sera pas du déplacement en Italie. Flament et Taofifenua reviennent, mais l’incertitude plane sur la deuxième ligne tricolore.

Le XV de France devra faire sans Emmanuel Meafou pour affronter l'Italie ce dimanche dans le Tournoi des 6 Nations. Selon L'Équipe, le deuxième-ligne du Stade Toulousain a été hospitalisé cette semaine en raison d'une infection pulmonaire. Un coup dur pour le joueur et le staff tricolore, qui misait sur sa puissance pour dominer le combat face aux Azzurri.

Un retour contre l' Irlande compromis ?

L’absence de Meafou contre l'Italie ne fait plus de doute, mais son retour pour le choc face à l'Irlande, le 8 mars à Dublin, reste incertain. L'encadrement des Bleus surveille très certainement de près son état de santé, mais après une hospitalisation, difficile d'imaginer le colosse de 145 kg retrouver instantanément la forme pour un duel aussi intense que celui face au XV du Trèfle.

XV de France. Retour de Fickou, absence de Meafou, des choix tactiques à prévoir pour l'Italie ?On se souvient que Damian Penaud avait, lui aussi, été victime d'une infection pulmonaire en novembre dernier. Il avait été contraint de renoncer aux trois tests face au Japon, à la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Aligné contre le Pays de Galles et l'Angleterre, Meafou part cependant avec un avantage par rapport au Bordelais : le calendrier.

Il a en effet plus de temps pour se remettre. Le choc à Dublin est programmé dans trois semaines à l'heure d'écrire ces lignes. Tandis que la réception de l'Écosse en clôture du 6 Nations est prévue pour le 15 mars. De quoi permettre à la poutre du Stade Toulousain de se soigner correctement et de retrouver le rythme pour terminer le Tournoi en force.

Flament et Taofifenua en renfort

Pour pallier cette absence, le staff pourra compter sur le retour de Thibaud Flament et de Romain Taofifenua. Flament, revenu de blessure, apportera sa mobilité et son intelligence de jeu, tandis que Taofifenua, toujours précieux en impact player, offrira une solution physique dans l’affrontement.

XV de France. Décryptage. Ce que l’indispensable Thibaud Flament sait mieux faire que les autresOutre Flament et Taofifenua, Fabien Galthié peut aussi compter sur Mickaël Guillard, Hugo Auradou et Joshua Brennan, trois jeunes talents qui cherchent à se faire une place dans l'élite. Alexandre Roumat, plus habitué à la troisième ligne, peut aussi évoluer en deuxième ligne pour apporter plus de dynamisme.

Mais ces différents profils vont sans doute pousser le staff à faire quelques ajustements. Une deuxième ligne Flament/Roumat pourrait manquer de puissance. Quant à Taofifenua, il n'a pas été titulaire avec les Bleus depuis le match de poules contre l'Uruguay à la Coupe du monde. Si Guillard et Auradou étaient remplaçants lors des deux premières rencontres, l'absence de Meafou pourrait être l'occasion de tester Brennan aux côtés de Flament.

Une association que l'on a déjà vu cette saison avec le Stade Toulousain. En début d'exercice, Mola avait en effet aligné les deux hommes face à la Rochelle puis contre Vannes, avec deux succès la clé. Brennan portait alors le numéro 4. Mais on sait qu'il peut aussi évoluer en troisième ligne. Face à une équipe italienne qui ne cesse de progresser, le XV de France devra trouver le bon équilibre entre puissance et dynamisme pour s’imposer sans trembler.