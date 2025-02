XV de France. Décryptage. Ce que l’indispensable Thibaud Flament sait mieux faire que les autres

Titulaire indiscutable sous l’ère Fabien Galthié, le joueur du Stade Toulousain Thibault Flament joue un rôle primordial dans le jeu du XV de France actuel.

Si la défaite des Français face à l’Angleterre est encore dans la tête de tous les supporters des Bleus, un des éléments majeurs de cette désillusion est sûrement l’absence de Thibaud Flament. Le joueur du Stade Toulousain, forfait pour le début du tournoi face au Pays de Galles, puis contre le XV de la Rose, manque cruellement aux coéquipiers d’Antoine Dupont. D’autant plus qu’Alexandre Roumat, n’a pas réalisé sa meilleure performance en seconde ligne et le remplacement d’Hugo Auradou a coûté cher en fin de match. Le Palois, coupable d’erreurs et de fautes de main sur les renvois anglais, a accentué la bonne dynamique des hommes de Steve Borthwick en fin de rencontre. Mais au-delà de ce match, Thibaud Flament est indispensable aux Tricolores de par son style de jeu et son activité.







Seul véritable 4 de niveau international chez les Bleus

Si Alexandre Roumat est la solution privilégiée par le sélectionneur Fabien Galthié, le Toulousain semble plus libéré au poste de numéro 8. Un rôle dans lequel il peut davantage faire valoir ses qualités de mains et son jeu après contact. En seconde ligne, l’ancien joueur de l’UBB manque de puissance, notamment quand il faut prendre des ballons face à des équipes avec des défenses agressives laissant peu d’espaces comme l’Angleterre.

C’est principalement sur ce point que Thibaud Flament se distingue des troisièmes lignes qui évoluent aussi au poste de numéro 4, comme Cameron Woki. Le joueur du Stade Toulousain perd rarement ses duels, que ce soit en défense ou offensivement. Même s’il possède un gabarit similaire au joueur du Racing, ou à son coéquipier Alexandre Roumat, Thibaud Flament se sert de sa vitesse et de son sens de l’anticipation pour ne pas subir les collisions. Ces qualités ont fait de lui un titulaire indiscutable, devant des profils comme Paul Gabrillagues ou Florian Verhaegue, qui évoluent en numéro 4 dans leur club de Top 14.

L’intelligence de jeu, l’atout phare de Thibaud Flament

Une des caractéristiques de celui que l’on surnomme « La Flamme » se trouve au niveau de ses angles de courses où il arrive à se démarquer avant sa prise de balle. C’est cette anticipation qui lui permet d’attaquer une zone libre dans la défense adverse, qui finit généralement par un essai grâce à sa qualité d’appui et à sa vitesse.

En analysant ses essais marqués, on retrouve des situations similaires avec une passe du demi d’ouverture ou d’un de ses coéquipiers au centre du terrain. Souvent placé à l’extérieur d’une cellule d’avant, Thibaud Flament vise l’intervalle entre deux avants pour ensuite jouer son dernier duel, lancé face à un joueur du troisième rideau adverse. Comme lors de cet essai face à La Rochelle en Top 14.

À l’instar du jeu global du Stade Toulousain, le seconde ligne se distingue également par son soutien constant au porteur de balle, que ce soit dans les rucks, mais aussi dans le jeu debout. Il fait partie des joueurs qui assurent la continuité du jeu de son équipe, un rôle qui a manqué lors de la défaite des Bleus face à l’Angleterre.

Une complémentarité idéale avec Emmanuel Meafou

Depuis novembre 2023, Emmanuel Meafou est devenu le numéro 5 incontournable du XV de France. Le joueur du Stade Toulousain impressionne autant par sa puissance en tant que porteur de balle que par son impact et les plaquages offensifs qu’il réalise. Son profil s’associe parfaitement avec son partenaire de club Thibaud Flament en équipe de France.

Un duo où l’on retrouve un numéro 4 aérien, rapide, avec beaucoup d’activités. Ce dernier étant associé à un numéro 5 très puissant, fixant les défenses adverses, avec de grosses qualités défensives sur les plaquages et les rucks. Cette seconde ligne explique en grande partie le succès du Stade Toulousain et du XV de France. Si l’on ajoute à cela la régularité de ces deux joueurs, nul doute que le staff des Bleus va s’appuyer sur Thibaud Flament (27 ans) et Emmanuel Meafou (26 ans) pour les échéances à venir et surtout la prochaine coupe du monde.

Au même titre que des joueurs du XV de France dont on parle beaucoup comme Antoine Dupont, Thomas Ramos, Damian Penaud ou encore Romain Ntamack, Thibaud Flament est un des joueurs majeurs de l’effectif tricolore. Sa régularité et ses qualités individuelles en font un joueur rare, dont l’absence se fait immédiatement ressentir sur les résultats et la qualité de jeu de son équipe. Pour toutes ces raisons, son retour à l’entraînement avec l’équipe toulousaine et probablement pour la prochaine rencontre des 6 Nations avec la France va soulager les coéquipiers de François Cros… et ses supporters.