XV de France. Retour de Fickou, absence de Meafou, des choix tactiques à prévoir pour l'Italie ?

XV de France : une liste entre retours et absents Flament et Jelonch font leur come-back, mais pas de Meafou ni de Colombe. Des choix forts du staff avant le déplacement en Italie.

Le staff des Bleus a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour préparer le match face à l'Italie, dimanche 23 février au Stadio Olimpico. Si plusieurs cadres font leur retour, certaines absences interpellent.

Flament, Jelonch et Fickou de retour aux affaires

Après avoir manqué le début du Tournoi des 6 Nations, Thibaud Flament, Anthony Jelonch et Gaël Fickou retrouvent le groupe. Un renfort de poids, notamment en troisième ligne, où la présence de Jelonch pourrait apporter l'impact et l'expérience qui ont fait défaut face à l'Irlande.

Flament, lui, reprendra ses marques en seconde ligne, tandis que Fickou pourrait apporter plus d'expérience à la ligne de trois-quarts. Pour rappel, Moeafana et Barassi avaient été alignés pour les deux premiers matchs. Le Bordelais a d'ailleurs été en vue et pourrait enchaîner aux côtés du Racingman tandis qu'Antoine Frisch sort du groupe.

Meafou et Colombe absents

Grosse surprise dans cette liste : pas d'Emmanuel Meafou ni de Georges-Henri Colombe. Le Toulousain, pourtant titulaire lors des deux premiers matchs, reste à quai, tout comme Colombe. Un choix qui interroge. D'autant qu'on ne connait pas la raison de leur absence. On note également le retour de Falatea ou encore d'Aldegheri et Wardi.

Les avants :



Joueurs Clubs Esteban ABADIE 1 sélection RC Toulon Dorian ALDEGHERI 19 sélections Stade Toulousain Grégory ALLDRITT 53 sélections Stade Rochelais Uini ATONIO 65 sélections Stade Rochelais Hugo AURADOU 3 sélections Section Paloise Cyril BAILLE 54 sélections Stade Toulousain Paul BOUDEHENT 16 sélections Stade Rochelais Joshua BRENNAN 0 sélection Stade Toulousain Dylan CRETIN 22 sélections LOU Rugby François CROS 36 sélections Stade Toulousain Sipili FALATEA 14 sélections Union Bordeaux Bègles Thibaud FLAMENT 29 sélections Stade Toulousain Marko GAZZOTTI 1 sélection Union Bordeaux Bègles Jean-Baptiste GROS 34 sélections RC Toulon Mickaël GUILLARD 7 sélections LOU Rugby Oscar JEGOU 3 sélections Stade Rochelais Anthony JELONCH 29 sélections Stade Toulousain Maxime LAMOTHE 0 sélection Union Bordeaux Bègles Julien MARCHAND 42 sélections Stade Toulousain Peato MAUVAKA 39 sélections Stade Toulousain Lenni NOUCHI 2 sélections Montpellier HR Alexandre ROUMAT 9 sélections Stade Toulousain Rabah SLIMANI 57 sélections Leinster Rugby Romain TAOFIFENUA 53 sélections Racing 92 Réda WARDI 18 sélections Stade Rochelais

Des jeunes en quête d'explosion

Si l'expérience est de retour, la jeunesse n'est pas oubliée. Hugo Auradou, Oscar Jégou et Marko Gazzotti conservent leur place, tout comme Joshua Brennan, qui pourrait connaître sa première cape.

Chez les 3/4, Romain Ntamack est toujours dans le groupe, et ce, même s'il ne jouera pas contre l'Italie. L'incertitude plane toujours autour du choix du staff concernant le titulaire à l'ouverture. Jalibert tient bien évidemment la corde. Mais le retour de Léo Barré pourrait bien changer la donne. En effet, Galthié pourrait redonner le numéro 10 Thomas Ramos et aligné le Parisien à l'arrière.

Les arrières :



Joueurs Clubs Théo ATTISSOGBE 4 sélections Section Paloise Pierre-Louis BARASSI 5 sélections Stade Toulousain Léo BARRÉ 6 sélections Stade Français Louis BIELLE-BIARREY 16 sélections Union Bordeaux Bègles Nicolas DEPOORTERE 2 sélections Union Bordeaux Bègles Antoine DUPONT 57 sélections Stade Toulousain Gaël FICKOU 93 sélections Racing 92 Émilien GAILLETON 7 sélections Section Paloise Matthieu JALIBERT 35 sélections Union Bordeaux Bègles Louis LE BRUN 0 sélection Castres Olympique Nolann LE GARREC 9 sélections Racing 92 Maxime LUCU 24 sélections Union Bordeaux Bègles Yoram MOEFANA 33 sélections Union Bordeaux Bègles Romain NTAMACK 38 sélections Stade Toulousain Damian PENAUD 54 sélections Union Bordeaux Bègles Thomas RAMOS 41 sélections Stade Toulousain Gabin VILLIÈRE 18 sélections RC Toulon

Avec un groupe mêlant cadres et jeunes pousses, le XV de France doit impérativement réagir après la défaite en Angleterre. L'Italie, chez elle, aura à cœur de bousculer les Bleus, qui devront afficher un tout autre visage pour espérer rebondir.