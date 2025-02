XV de France. Sur un petit nuage, Yoram Moefana (enfin) prêt à sortir les cuisseaux face à l’Irlande de Bundee Aki ?

Auteur d’un début de Tournoi des 6 Nations de Belle facture, Moefana monte en puissance au fil des matchs. De bon augure, avant de défier l’Irlande de Bundee Aki, son destructeur vis-à-vis.

Aux prémices du Tournoi, on avait sommé Yoram Moefana de faire mieux, lui qui comptait déjà une grosse trentaine de sélection et 4 ans de présence en Bleu.



Jusque-là, on avait en effet jamais senti le gaillard de l’UBB (1m82 pour 97kg) en mesure de s’inviter à la table des grands centres mondiaux, en dépit d’une belle partie face au Japon à l’été 2022.

XV DE FRANCE. 32 sélections mais jamais indiscutable, pourquoi Yoram Moefana a-t-il toujours les faveurs du staff ?Pourtant, la confiance en le Girondin semblait - probablement grâce aux blessures des uns et des autres aussi - parfaitement maintenue par le staff tricolore, qui ferait du Polynésien à nouveau son numéro 12 pour les échéances du début d’année 2025.

Le petit Yoram devient grand

Et force est de constater que sans véritable concurrence à son poste, le Bordelais de 24 ans est en train de passer un cap en équipe de France. En ce sens, sa grosse prestation en Angleterre, où un fut l’un des meilleurs français, lui servira-t-elle de déclic sur la scène internationale ?



On l’espère. Pour l’heure, les cuisses saillantes du 3/4 centre martyrisent ses adversaires dans ce Tournoi des 6 Nations. On le vit ainsi souvent intelligent en jouant en pivot en Angleterre, tandis que ses épaules brûlaient en assénant quelques caramels comme il sait le faire quand il s’énerve un peu.

Barre des 3 secondes, rois du sol… Comment le XV de France a étouffé l’Italie jusqu’à l’asphyxie ?En Italie ? C’est lui qui donna le ton en début de match avec cette percée plein champ sur un lancement dans le camp italien. En bon perce-muraille, il savait aussi attaquer les bons espaces et les épaules faibles de ses opposants pour breaker grâce à son punch.



En 2ème période, c’est aussi lui qui franchissait sur un mouvement au large avant de redonner à son capitaine Dupont à l’intérieur. Bref, jusqu’ici, jamais nous n’avions vu Yoram Moefana à ce niveau de performances en équipe de France. Et c’est tant mieux !



Car à l’aube de se déplacer en Irlande pour la première "finale" du Tournoi, les Bleus auront besoin d’un milieu de terrain conquérant face à la solidité du duo Aki/Ringrose, et son quintal de moyenne.

COUPE DU MONDE. Comment Bundee Aki est devenu la plaque tournante de cette impressionnante équipe d’Irlande ?Jamais vraiment impactant lors de ses 3 premiers affrontements face à l’Irlande en 2022, 2023 et 2024, Moefana aura donc là l’occasion de prouver qu’il a définitivement franchi un palier, face à l’un des meilleurs numéros 12 du monde.



Rien que celui qui fut une nouvelle fois déterminant pour l’Irlande en décantant la situation en sortie de banc face aux Gallois, le week-end dernier. Et qui sera à nouveau le fer de lance des Verts face à des Bleus en mission sur l’île émeraude.