XV DE FRANCE. 32 sélections mais jamais indiscutable, pourquoi Yoram Moefana a-t-il toujours les faveurs du staff ?

Malgré des cuisseaux giboyeux (1m82 pour 97kg) et une récurrence au sein de la ligne d'attaque du XV de France, Moefana n'a jamais convaincu en Bleu. Yoram, c'est à toi de jouer...

Sans lui manquer de respect, il semblerait que Yoram Moefana soit un paradoxe à lui seul. À 24 ans et après 3 années pleines chez les Bleus, le centre bordelais compte 31 sélections en équipe de France.

Un beau chiffre qui magnifie probablement un peu le bilan global de ses performances, lui qui ne fait d’ailleurs (toujours) pas figure d’indispensable à ce XV de France. Un cas unique en Bleu, qui peut faire penser à celui de Dimitri Delibes à Toulouse, par ailleurs auteur d’un gros début d’année avec le club rouge et noir.

Un joueur constant à défaut d’être brillant

Moefana ? Titulaire à 20 reprises sur ses 31 capes, le numéro 12 aux cuisseaux d’acier le sera à nouveau face au Pays de Galles, vendredi, en ouverture du Tournoi des 6 Nations. Sans pour avoir n’avoir jamais pleinement convaincu en sélection.

Ce que Patrick Arlettaz, l'entraîneur de l'attaque des Bleus, reconnaissait récemment pour L’Equipe. "Avant tout, il doit être performant. Il l'est et peut l'être beaucoup plus au regard de son potentiel." Signe de la confiance, du crédit mais aussi des attentes du staff tricolore envers celui que le Stade Toulousain avait approché il y a quelques mois.

C’est que ledit Yoram, titulaire lors de tous les grands événements du XV de France depuis 3 ans (les victoires face aux All Blacks en 2023 et 2024, les oppositions face à l’Irlande en 2022, 2023 et 2024…) et cadre de l'UBB, n’a pourtant jamais pleinement convaincu dans cette sélection bourrée de talents.

Le bon coéquipier

Sans jamais être médiocre, il ne s’est jamais affirmé comme un centre titulaire d’une équipe de top niveau mondial non plus. Mais sa polyvalence, sa présence physique, sa faculté à ne jamais ronchonner et le manque de profondeur du vivier français en numéro 12 lui ont offert toutes ses chances à saisir. Quand, à d’autres postes, certains de ses coéquipiers bordelais n’ont pas eu le quart de ses opportunités.

Mais ainsi va le rugby. Reste qu’en vue de ce Tournoi 2025 qu’il débutera dans la peau d’un titulaire en l’absence de Gaël Fickou, le taiseux centre de l’UBB aurait tout intérêt à marquer de son empreinte ce milieu de terrain français. Quand bien même l’essentiel des prétendants au poste de centre se voient presque immuablement poussés vers le numéro 13, dans ce XV de France. Et si c’était ça, l’effet Moefana ?