XV de France. Une composition mêlant automatismes et nouveautés pour défier le Pays de Galles dans le 6 Nations

Premiers frissons pour les Bleus ! Galthié dévoile une équipe mêlant automatismes et nouveautés pour défier le Pays de Galles. Quels sont les choix marquants du sélectionneur ?

Le Tournoi des 6 Nations 2025 démarre ce vendredi 31 janvier pour le XV de France, avec une première rencontre face au Pays de Galles. Fabien Galthié a tranché et dévoilé une composition mêlant retours attendus, paris osés et continuité dans certains secteurs clés.

Ntamack de retour à l’ouverture, Ramos en 15

Après des mois d’attente et un débat enflammé entre partisans de Jalibert et de Ntamack, c’est finalement le Toulousain qui hérite du numéro 10. Son association avec Antoine Dupont, capitaine de ce XV de France, promet de raviver les automatismes qui ont tant fait briller les Bleus par le passé.

Derrière, Thomas Ramos retrouve son poste d’arrière, un choix logique pour Galthié qui mise sur sa fiabilité sous les ballons hauts et son jeu au pied précis. Le numéro 15 du Stade Toulousain avait parfaitement tenu l'intérim en novembre. Mais le numéro 15 reste son poste de prédilection et celui qu'il affectionne avant tout.

La grosse surprise, qui n'en est peut-être pas une, c'est l'absence de Jalibert dans les 23. Il n'est pas non plus sur la liste des réservistes. Penaud, forfait, est remplacé par le Palois Attisogbe. Tandis que le centre Barassi aura une vraie et belle carte à jouer avec Moefana. La fusée Bielle-Biarrey est bien présente pour le plus grand plaisir des supporters.

La puissance de Meafou pour peser devant

Le colosse toulousain Emmanuel Meafou aura pour mission d’apporter son impact dans les zones de combat aux côtés non pas de son compère en club Flament mais d'un autre coéquipier, Alexandre Roumat, de retour aux affaires. Derrière eux, Cros sera associé à deux Rochelais, Paul Boudehent et Grégory Alldritt. Ce dernier, indispensable en numéro 8, aura à coeur de montrer qu'il peut toujours faire avancer son équipe.

Un banc jeune mais ambitieux

Si le XV de départ ne présente pas vraiment de nouveautés, le banc, lui, regorge de promesses. Galthié a choisi d’y intégrer plusieurs jeunes talents comme Auradou, Jegou et Guillard en troisième ligne, sans oublier Émilien Gailleton, prêts à dynamiter la fin de match. Le Garrec, lui, couvrira le poste de demi de mêlée.

XV de France 1 Gros 2 Mauvaka 3 Atonio 4 Roumat 5 Meafou 6 Cros 8 Alldritt 7 Boudehent 9 Dupont 10 Ntamack 11 Bielle-Biarrey 12 Moefana 13 Barassi 14 Attisogbe 15 Ramos 16 Marchand 17 Baille 18 Colombe 19 Auradou



20 Guillard 21 Jegou 22 Le Garrec 22 Gailleton

Avec cette équipe équilibrée, entre expérience et fraîcheur, les Bleus abordent ce premier choc avec ambition. Face à une équipe galloise en plein doute, l’objectif est clair : frapper fort d’entrée et poser les bases d’un Tournoi réussi. Coup d’envoi vendredi à 21h, avec un Stade de France prêt à rugir !