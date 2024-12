XV de France. Danty ''8e ou 9e choix au centre'' ? En quête de constance, le Rochelais ne mâche pas ses mots

Jonathan Danty ne mâche pas ses mots. Entre remise en question et espoirs, le centre rochelais se confie sur ses performances, les attentes de Ronan O’Gara et son avenir chez les Bleus.

Le centre du Stade Rochelais et du XV de France, Jonathan Danty, a livré un témoignage sans filtre sur son état de forme actuel, ses performances en club, et son avenir sous le maillot bleu. Entre lucidité et détermination, le joueur de 32 ans s’est confié via L'Equipe sur les attentes de Ronan O’Gara à La Rochelle et celles de Fabien Galthié en équipe nationale.

Une pré-saison salvatrice, mais un niveau à mi-chemin

Jonathan Danty ne cache pas son constat : il n’est pas au sommet de sa forme. « La pré-saison m’a fait du bien, mais je pense que le niveau que j’ai actuellement est loin d’être celui que j’avais l’année dernière. Il est aussi très loin de celui d’il y a 2-3 ans. Voilà, on est entre deux. »

Lucide sur ses prestations fluctuantes avec La Rochelle, il admet : « Comme nos performances collectives, les miennes sont branchées sur courant alternatif. Ce manque de constance, c’est un gros problème que j’ai eu durant ma carrière. » Conscient de ses failles, Danty met l’accent sur l’importance d’une progression rapide : « Le but, c’est de retrouver mon meilleur niveau assez rapidement. »

Les exigences d’O’Gara : de la régularité avant tout

Sous les ordres de Ronan O’Gara, le Stade Rochelais attend davantage de stabilité de son centre puissant. Le technicien irlandais a été clair : « Je n’ai pas besoin de t’avoir un match à 8/10 et une autre fois à 2/10, j’ai besoin de t’avoir au moins à 5/10 sur tous les matches. » Un message que Danty a parfaitement intégré : « Avec mon profil, je pense qu’il a raison. » Cette autocritique ne semble pas le freiner, bien au contraire. Si ses prestations avec La Rochelle oscillent encore, Danty montre une volonté de continuer à travailler pour répondre aux attentes élevées de son coach.

Du côté du XV de France, la situation est aussi délicate. Danty n’hésite pas à se positionner dans la hiérarchie des centres : « Au vu des joueurs qui ont été appelés, je considère que je suis aujourd’hui peut-être le 8e ou le 9e choix au centre. » Il reconnaît également les propos de Fabien Galthié au sujet du maillot tricolore : « J’ai laissé l’opportunité à d’autres de l’essayer. » Malgré cette position inconfortable, la communication avec le sélectionneur reste ouverte : « Fabien m’a dit qu’il comptait encore sur moi, mais qu’il voulait voir d’autres profils. » Une franchise que le joueur apprécie et qui le motive à continuer à se battre.

Toujours l’envie de porter le maillot bleu

Danty reste néanmoins habité par l’ambition de revêtir à nouveau le maillot du XV de France. « S’il me dit clairement qu’il ne compte pas sur moi, je passerai à autre chose, mais pour l’instant, j’ai toujours envie de porter le maillot bleu. » Entre frustration et espoir, il garde les pieds sur terre et sait que la route sera semée d’embûches pour regagner la confiance du staff tricolore.

Avec une mentalité de battant et une autocritique exemplaire, Jonathan Danty montre qu’il n’a pas dit son dernier mot. Que ce soit à La Rochelle ou en Bleu, l’objectif reste le même : retrouver son meilleur niveau et offrir à son équipe toute la constance dont elle a besoin.