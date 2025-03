436 et des brouettes ! Serial buteur, Thomas Ramos dépasse Michalak avec le XV de France

L’arrière du XV de France vient de dépasser le record de points inscrits avec le XV de France, détenu par Frédéric Michalak jusqu’alors.

C’est inscrit à jamais. Désormais, Thomas Ramos est le meilleur marqueur de l’histoire du XV de France. À l’occasion du match contre l’Écosse, ce samedi 15 mars, l’arrière du Stade Toulousain a dépassé les 436 points inscrits par Frédéric Michalak, avec une pénalité inscrite à la 26e minute de jeu et 438 unités dans la poche.

Ainsi, il a inscrit plus de points en Bleu qu’aucun autre joueur en 119 ans avant lui. D’autant plus, le peu de temps qu’il lui a fallu pour battre ce record est impressionnant. En effet, le Toulousain ne joue avec le XV de France que depuis 2019 et compte 47 sélections.

XV DE FRANCE. Plus fort que Wilkinson et Carter ? Les stats folles de Ramos, adoubé par Michalak

Thomas Ramos dans la légende

S’il joue depuis six ans avec les Bleus, le meilleur buteur du XV de France est titulaire depuis peu. Longtemps remplaçant en sélection, Thomas Ramos est un titulaire indiscutable avec le XV de France, uniquement depuis la tournée d’automne 2022. Aujourd’hui âgé de 29 ans, il est le titulaire en 15 et dépanne régulièrement en 10.

Avant cela, l’arrière du Stade Toulousain avait été barré en sélection par de nombreux prétendants. Ainsi, Anthony Bouthier, puis Brice Dulin et enfin Melvyn Jaminet avaient eu les faveurs de Fabien Galthié avant lui. Pour avoir sa chance sur le long terme, il aura profité des méformes et des blessures de ses prédécesseurs pour s’imposer.

Par ailleurs, Thomas Ramos n’était pas titulaire lors du Grand Chelem 2022, premier titre du XV de France en 12 ans. Sur cette édition du Tournoi des 6 Nations, l’ancien Columérin avait été présent sur toutes les feuilles de match, mais n’avait pas été aligné d'office une seule fois. Fabien Galthié profitait notamment de sa polyvalence, lui qui peut jouer 10 ou 15.

XV de France. Record en vue : Dupont, Ramos, Flament… vers une ''toulousanisation'' jamais vue chez les Bleus ?

Le XV de France à la traîne

Si Thomas Ramos est devenu le meilleur réalisateur de l’histoire du XV de France, il est bien loin des standards des grands buteurs internationaux. À titre d’exemple, il manque encore plus de 200 points à l’arrière buteur pour intégrer le top 30 des meilleurs réalisateurs de l’histoire du rugby international. La France est d’ailleurs la seule nation de Tiers 1 dont aucun joueur n’a déjà marqué plus de 500 points en sélection.

Actuellement, huit joueurs ont déjà dépassé la barre des 1 000 points inscrits en sélection nationale. Plus précisément, les trois meilleurs marqueurs de points du rugby international sont l'Anglais Jonny Wilkinson (1 246 points inscrits), son compatriote Owen Farrell (1 271 points inscrits) et la légende des All Blacks Dan Carter reste le meilleur "scorer" de la discipline, avec 1598 points inscrits.

RUGBY. Penaud rattrape Blanco : le classement des meilleurs marqueurs d'essais de l’histoire du XV de France