XV de France. Record en vue : Dupont, Ramos, Flament… vers une ''toulousanisation'' jamais vue chez les Bleus ?

Le XV de France en rouge et noir ? Avec 11 Toulousains pressentis contre l’Italie, les Bleus semblent plus que jamais sous influence haut-garonnaise.

Dimanche, le XV de France affrontera l'Italie dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations 2025. Si la composition officielle n'est pas encore tombée, les dernières tendances en provenance de Marcoussis laissent entrevoir une statistique historique : pas moins de 11 joueurs du Stade Toulousain devraient figurer sur la feuille de match. Une première chez les Bleus.

Un leader en force

Pierre-Louis Barassi, Thomas Ramos, Antoine Dupont chez les 3/4. François Cros, Thibaud Flament, Peato Mauvaka chez les avants. Sans oublier Julien Marchand, Cyril Baille, Dorian Aldegheri, Anthony Jelonch et Alexandre Roumat chez les finisseurs… La moitié de l'équipe pourrait donc venir du club haut-garonnais !

Un chiffre impressionnant qui aurait pu grimper à 12 voire à 13 si Meafou n'était pas malade et si Romain Ntamack n'était pas suspendu. En effet, Ramos aurait démarré à l'arrière, laissant la place à l'ouvreur. Même avec Jalibert en 10, la présence toulousaine à Rome n'aurait pas diminué. On peut cependant penser que Barassi, malgré ses bonnes performances en club, profitent aussi des absences de Fickou et Danty.

Pour retrouver une telle hégémonie toulousaine, il faut remonter à mars 2023, lors du Crunch face à l'Angleterre. Ce jour-là, 10 Stadistes figuraient sur la feuille de match, dont 8 étaient titulaires. Melvyn Jaminet ayant été préféré à Antoine Hastoy après la blessure de Jalibert.

RUGBY. 10 Toulousains sur une feuille de match, un record en équipe de France ?A l'époque, Mauvaka était titulaire. Tandis que Marchand, Baille et Aldegheri formaient la première ligne. Cette fois-ci, ils apporteront toute leur puissance en course de rencontre. De quoi faire pâlir les Italiens. Cette tendance illustre à quel point le Stade Toulousain continue d'être une véritable fabrique à internationaux. En 2007 face à la Namibie, l'équipe de France alignait déjà 10 Rouge et noir.

Pourquoi autant de Toulousains ?

Le style de jeu du Stade Toulousain, axé sur la vitesse, la continuité et l’intelligence situationnelle, colle parfaitement aux attentes du staff tricolore. Antoine Dupont, capitaine et métronome du jeu, en est l'exemple parfait. Mais ce n'est pas seulement une question de jeu : la formation toulousaine continue d'alimenter les Bleus avec des profils prêts pour le haut niveau.

Si l’automatisme entre les joueurs peut être un atout, la forte concentration de Toulousains peut aussi interroger sur la diversité des influences dans l'équipe. Face à l'Italie, les Bleus devront prouver que cette "toulousanisation" du XV de France est une force et non une dépendance excessive. Laquelle pourrait être un point faible en cas de blessures.

6 Nations. Antoine Dupont, seul maillon irremplaçable du XV de France ? Les mots forts d'ArlettazHeureusement, des formations comme Bordeaux, sans oublier La Rochelle, montent en puissance et disputent les premières places au Stade Toulousain. Une concurrence qui tire tout le monde vers le haut. Et particulièrement le XV de France qui peut s'appuyer sur une génération dorée avide de titres. Si certains aimeraient voir plus de diversité dans le groupe coaché par Galthié, on ne peut que se satisfaire d'avoir autant de joueurs de classe mondiale sous le maillot tricolore.