6 Nations. Antoine Dupont, seul maillon irremplaçable du XV de France ? Les mots forts d'Arlettaz

''Il n’est pas comme un autre joueur.'' Ce constat de Patrick Arlettaz résume bien Antoine Dupont. Mais qu’est-ce qui rend le capitaine du XV de France si unique ?

Ce dimanche, l'équipe de France défiera l'Italie à Rome sans l'une de ses armes offensives principales. Damian Penaud a en effet été libéré par le staff. Il postule avec l'UBB en Top 14 et devrait logiquement faire son retour à Marcoussis dimanche soir. Cette décision du staff tricolore provoque de nombreuses réactions.

D'aucuns estimant que sa présence est obligatoire sur le pré pour les Bleus tant il peut faire la différence. D'autres considèrent que la France n'a pas besoin de lui pour l'emporter face à la Squadra. Malgré la qualité de son groupe, l'équipe de France endosse le costume de favori. Non seulement à cause de son vécu commun mais surtout des talents qui la composent. À commencer par son capitaine.

"Il n’est pas comme un autre joueur" : Arlettaz dithyrambique sur Dupont

Antoine Dupont n’a jamais eu besoin d’être comparé à quiconque pour qu’on prenne la mesure de son influence sur le jeu. Le demi de mêlée du XV de France évolue dans une sphère où peu de joueurs peuvent prétendre rivaliser. Et Patrick Arlettaz, entraîneur adjoint des Bleus en charge de l’attaque, ne s’y trompe pas pour L'Indépendant : "Il n’est pas comme un autre joueur, fatalement." Une évidence, mais qu’il nuance immédiatement en évoquant l’approche "assez simple" du joueur toulousain. Car malgré le tourbillon médiatique qui l’entoure, Dupont garde les pieds sur terre et reste un homme de terrain avant tout.

Un cerveau qui carbure plus vite que les autres

Ce qui impressionne le plus chez le capitaine des Bleus, c’est sa capacité à comprendre et à analyser le jeu avec une rapidité déconcertante. "Techniquement, physiquement, sa façon d’analyser le rugby, de voir les choses, de les identifier et de les comprendre, mais on parle de rugby. La seule différence, c’est qu’on n’a pas besoin de répéter les choses avec lui. On commence une phrase et on a l’impression qu’il a déjà compris où on voulait en venir. Ça va plus vite." Une faculté qui lui permet de toujours avoir un temps d’avance sur ses adversaires et qui fait de lui l’un des joueurs les plus redoutés de la planète ovale.

Une aura qui dépasse le rugby

Si Dupont est un phénomène sur le terrain, sa stature dépasse largement les limites du rectangle vert. Son image, sa prestance et son charisme en font une icône du sport français. Arlettaz le souligne : "Après, c’est tout le personnage autour qui a une telle stature, une telle aura. Effectivement, ça dépasse le cadre du rugby." Pourtant, pour le staff tricolore, l’essentiel reste le terrain : "Mais quand on est sur le terrain et qu’on parle de rugby, on parle de rugby." Une phrase qui résume bien l’approche du numéro 9 : tout ramener à l’essence même du jeu.

Après une édition 2024 marquée par son absence sous le maillot tricolore, l'apport de Dupont est plus que jamais déterminant pour l'équipe de France. Son retour était attendu par les fans. Et il a immédiatement pesé sur le jeu des Bleus. Face à l'Italie, il sera à nouveau observé de près, à l'instar des autres cadres du groupe. Reste à savoir jusqu'où il pourra les mener dans cette édition 2025 du Tournoi.

Après le faux pas en Angleterre, le XV de France est à la relance à Rome ce dimanche. Seule la victoire est envisagée pour ce groupe malgré certaines absences de poids. Le bonus serait un plus. Mais il est nécessaire pour cette équipe qui court après un deuxième trophée seulement depuis 2020 et la prise de fonctions de Galthié. Si le Grand Chelem s'est envolé, la victoire finale est toujours à portée. Une quête dans laquelle Antoine Dupont aura un rôle prépondérant à jouer.