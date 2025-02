XV de France. ''Une bonne chose qu’on soit tous challengés'', la concurrence fait rage, personne à l'abri

La concurrence fait rage chez les Bleus ! Avec le retour de certains joueurs en club, des places sont à prendre. Pierre-Louis Barassi réagit aux choix du staff.

Penaud pas vraiment "protégé"

Comme il est désormais de coutume dans le cadre de la convention entre la FFR et la LNR, le staff du XV de France va relâcher une partie de son groupe. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Damian Penaud est sur la liste au même titre que Jalibert, qui lui est souffrant.

L'ailier de l'UBB postulera donc pour le match face à Clermont en Top 14. Faut-il y voir une conséquence de son match en Angleterre ? Une simple volonté de faire tourner ou bien un accord entre les encadrements. Chacun aura son avis sur la question.

"Il n’y a pas de remises en cause, juste des rotations, comme dans toutes les équipes. Tout se fait par rapport aux performances des week-ends, a commenté Pierre-Louis Barassi via le Midi Olympique. Notre objectif et celui du staff, c’est d’être le plus performant possible."

Le centre toulousain sera très certainement titulaire contre l'Italie, comme il l'a été lors des deux premiers tests. Une nouvelle opportunité qu'il ne compte pas laisser passer en l'absence de joueurs comme Gaël Fickou ou encore Danty. Lesquels pourraient ne pas retrouver les Bleus en raison de la concurrence de joueurs comme Barassi, Gailleton et Depoortere. Également relâché par le staff.

Une concurrence bénéfique ?

Ça fait monter le niveau d’exigence et la compétitivité au sein du groupe. C’est une bonne chose qu’on soit tous challengés.

Il estime que cette méthode ne peut que faire monter le niveau des Bleus. "Ça ne fait jamais plaisir quand ça nous arrive et j’ai d’ailleurs déjà vécu cette situation. […] On aime les mecs et on est tristes pour eux, évidemment. Mais le haut niveau, c’est comme ça." A l'heure actuelle, personne n'est donc assuré d'être titulaire.

Sauf peut-être Dupont. Même si Galthié pourrait très bien nous réserver des surprises à l'avenir en utilisant le demi de mêlée comme impact player. Rôle qu'il avait eu avec l'équipe de France à 7 lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Avec un certain succès.

Ce dimanche, il sera bien titulaire aux côtés de Thomas Ramos. Léo Barré occupant le poste d'arrière tandis que Théo Attissogbe retrouve le poste d'ailier aux dépens de Penaud. Notez qu'avec le forfait de Lamothe, c'est le Castrais Gaëtan Barlot qui sera réserviste.