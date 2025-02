6 Nations. La continuité fait-elle vraiment défaut au XV de France comme l'affirme Labit ?

Christian Labit analyse le match Italie - France et pointe un manque de continuité dans les choix du staff, notamment sur Damian Penaud. Une décision qui soulève des questions avant cette 3e journée du Tournoi.

Le Tournoi des 6 Nations 2025 entre dans sa troisième journée, et le XV de France se prépare à affronter l'Italie ce dimanche. Une rencontre importante pour les Bleus après un début de compétition en demi-teinte. La victoire, et si possible avec le bonus, est primordiale pour rester dans la course au titre. Sur le pré, il sera également important pour les Tricolores de faire les choses correctement après un match en Angleterre marqué par les imprécisions.

Penaud, une mise à l’écart discutable ?

Les joueurs comme le sélectionneur sont attendus à Rome. Non seulement par leurs adversaires mais aussi par les observateurs. Interrogé sur la situation de l’équipe et les choix du staff, l’ancien international Christian Labit n’a pas mâché ses mots : il regrette un manque de continuité dans le travail et pointe du doigt certaines décisions, notamment autour de Damian Penaud.

6 Nations. L'Italie, 'un match facile' même sans Penaud et avec 'le chauffeur de bus à l’aile' ?"Surpris, on l’est tous", lance via RMC Labit, qui ne cache pas son étonnement face à l’éviction de Damian Penaud pour ce match face aux Italiens. "Je ne l’ai pas trouvé si mauvais que ça. Si ses faiblesses c’est la défense, il faut le faire bosser sur ça, lui expliquer, lui dire que cette semaine il doit s’y mettre un peu plus. Mais il faut travailler dans la continuité avec ce genre d’ailier." En d’autres termes, plutôt que de le sortir du groupe, l’ancien troisième ligne plaide pour un accompagnement plus poussé du Bordelais, qui reste, selon lui, "l’un des meilleurs ailiers du monde".

Un effectif perturbé et un avenir à préparer

Au-delà du cas Penaud, il faut rappeler que le XV de France doit composer avec de nombreux absents, entre blessures (Ollivon), maladie et suspension, comme Ntamack. Un contexte qui oblige le staff à multiplier les ajustements. Mais pour l’ancien toulousain, ces changements successifs nuisent à la construction d’un collectif solide. "Le retirer, c’est changer à nouveau, redonner confiance à un autre joueur qui ne sera peut-être pas là pour jouer les Irlandais… Je trouve qu’on ne travaille pas assez la continuité." Les All Blacks auraient-ils sorti Doug Howlett après un match 'raté' ? Ils sont sans doute plus à même de le faire maintenant avec un Caleb Clarke.

Il y aurait sans doute plus à redire du cas Jalibert, dont la place dans la hiérarchie ne cesse d'être remise en cause. On aurait aimé le voir enchaîner à l'ouverture contre l'Italie. Mais il est rentré à Bordeaux, souffrant. Et c'est donc Ramos qui va une nouvelle fois évoluer en 10 avec le retour de Barré à l'arrière. Cette question de la stabilité est d’autant plus cruciale que la Coupe du monde 2027 en Australie approche. Le renouvellement de l’effectif est une nécessité, mais il doit être progressif et cohérent. "On a envie d’avoir des ailiers comme lui, des joueurs offensifs qui aiment le ballon, qui marquent des essais", insiste Labit. Si donner une chance à Attissogbe est une bonne idée pour préparer l'avenir. Comment imaginer qu'il puisse prendre la place du Bordelais à l'heure actuelle.

🔥 🇮🇹 🇫🇷 Christian Labit, ancien joueur du XV de France, est surpris par l'absence de Penaud face à l'Italie :



🗣 "Aujourd'hui, on a envie d'avoir des ailiers comme lui. On ne travaille pas assez la continuité. Si son problème c'est la défense, il faut l'aider là-dessus." pic.twitter.com/N6xLhweozy February 19, 2025

D'aucuns avanceront qu'à son âge, 20 ans, participer au Tournoi en tant que titulaire, représente déjà beaucoup. Cela montre aussi que le staff compte sur lui pour l'avenir. Galthié et ses adjoints savent qu'ils ont besoin d'un groupe élargi de qualité en vue du Mondial. Non seulement pour faire tourner et reposer les cadres. Mais aussi pour palier aux éventuels imprévus. Aucun taulier n'est à l'abri d'une blessure. Et le cas Dupont en 2023 l'a démontré. Sans oublier les absences de Ntamack ou encore Julien Marchand.

L'Italie pour se relancer

Si Galthié chercher en priorité à travailler dans la continuité, il cherche également à construire un groupe capable d'aller chercher le premier titre mondial de la France. Et les occasions ne sont pas légions. Surtout dans ce contexte. Et si Attissogbe ne sera sans doute pas titulaire à Dublin, on le reverra certainement dans quelques mois face aux All Blacks. Quant à Penaud, il devra attendre encore un peu pour battre le record d'essais de Blanco avec les Bleus.

6 Nations. Italie/France. Ce détail que les Bleus ne doivent surtout pas sous-estimer à RomeAprès une victoire avec la manière face au Pays de Galles et un "faux pas" contre l’Angleterre, les Bleus n’ont pas vraiment le droit à l’erreur face à l’Italie. La Squadra Azzurra, en net progrès ces dernières saisons, aborde ce match avec confiance et ambition. Si les Français partent favoris, la dynamique actuelle peut interroger. Les récents choix du staff à l'aile comme à l'ouverture créent de l’incertitude. Les attentes autour de cette rencontre sont donc fortes, tant du côté des supporters que des observateurs du rugby. Ce XV de France doit non seulement s’imposer, mais aussi envoyer un signal fort quant à sa capacité à construire sur le long terme.