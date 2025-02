6 Nations. Italie/France. Ce détail que les Bleus ne doivent surtout pas sous-estimer à Rome

Les Bleus face à un défi romain : Battus en Angleterre, les Français doivent se relancer contre l’Italie. Mais au Stadio Olimpico, la Squadra Azzurra joue avec un 16ᵉ homme, comme le rappelle Mirco Bergamasco.

Dimanche, le XV de France se déplace à Rome pour défier l’Italie dans le cadre de la 3e journée du Tournoi des 6 Nations. Après ce que beaucoup estiment être un faux pas contre l’Angleterre, les Bleus doivent impérativement rectifier le tir. Mais la Squadra Azzurra peut-elle espérer créer la surprise ? L’ancien international italien Mirco Bergamasco livre son regard affûté sur cette rencontre via le Midi Olympique.

"Les Italiens jouent à seize à Rome"

Si l’on en croit l'ancien joueur du Stade Français, la défaite des Bleus à Twickenham d'un point n’a rien d’alarmant. Pour lui, « l’Angleterre, c’était juste un faux pas. Si les Bleus avaient inscrit trois essais au bout de vingt minutes, il n’y aurait rien eu à redire. » En clair, ce XV de France reste une machine redoutable.

Néanmoins, il met en garde : jouer l'Italie à Rome n'est jamais anodin. « Les Italiens, à Rome, jouent à seize. Le Stadio Olimpico est très attaché à cette équipe et la soutient vraiment fort. » Un facteur que les hommes de Fabien Galthié ne devront pas négliger.

L’Italie progresse, mais est-ce suffisant ?

C’est une équipe tellement complète que ça va être difficile pour l’Italie.

Après une superbe édition 2024 et un début de Tournoi 2025 encourageant, avec un succès à Cardiff, Bergamasco affiche un réel enthousiasme pour cette Italie version Gonzalo Quesada. « Je la kiffe, cette équipe italienne ! J’adore son collectif et ses individualités, même si je pense que ce groupe n’a pas encore totalement pris la mesure de ses forces. » Et il prévient : « Ils dégagent déjà beaucoup de caractère, mais ils peuvent encore progresser. » À ses yeux, la Squadra est sur le bon chemin et pourrait surprendre dans les années à venir. Et pourquoi pas à la Coupe du monde 2027 en Australie.

La France toujours au sommet du rugby mondial

Si Bergamasco croit en la montée en puissance de l’Italie, il ne se fait pas d’illusion sur le niveau actuel du XV de France. « Personnellement, je ne suis pas déçu de l’équipe de France, car elle a montré des choses incroyables et possède des joueurs fantastiques qui le prouvent tous les week-ends. » Il rappelle aussi que le Top 14 est le championnat le plus exigeant du monde.

Un contraste avec d’autres nations : « Les Anglais peuvent se concentrer uniquement sur les matchs internationaux. Les Irlandais aussi, même s’il y a la Champions Cup. Les Sud-Africains, pareil. »

Si l'Italie a progressé, la France aussi, et c'est bien là le problème pour la Squadra. Comme le résume Bergamasco : « Cette équipe italienne a plus de potentiel qu'en 2011, mais la France aussi, me direz-vous… » L'enjeu pour les hommes de Quesada sera donc d'exister face à un adversaire qui, malgré ses récentes turbulences, demeure l'un des cadors de la planète rugby. Réponse dimanche sur la pelouse de l'Olimpico.