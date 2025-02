6 Nations. L'Italie, 'un match facile' même sans Penaud et avec 'le chauffeur de bus à l’aile' ?

Penaud absent face à l’Italie, une surprise ? Pas pour Lafond, qui voit là une manœuvre de Galthié. Pas d’inquiétude : la victoire est au bout, et l’ailier reviendra en force contre l’Irlande.

Le XV de France défiera l'Italie ce dimanche pour se relancer après la défaite face à l'Angleterre. Et ce sera très certainement sans Damian Penaud. Un choix fort de Fabien Galthié qui fait parler dans l'Hexagone comme à l'étranger. Du côté de Jean-Baptiste Lafond, on n'est jamais avare en punchlines pour commenter cette situation. L'ancien international estimant que l'ailier de l'UBB sera bel et bien de retour la semaine prochain à Dublin.

"Un match facile", même sans Penaud ?

Voir l'ancien ailier clermontois absent d'une feuille de match tricolore alors qu'il est en pleine possession de ses moyens à de quoi surprendre. Figure incontournable des Bleus ces dernières années, Damian Penaud paye sans doute un match en demi-teinte à Twickenham. Pas de quoi affoler Lafond, qui, via le Midi Olympique, voit plutôt un coup de pied stratégique du sélectionneur : "Peut-être que Fabien Galthié a besoin de piquer ses joueurs, comme on pique une vache landaise pour lui redonner de l’enthousiasme." La presse mondiale en ébullition : des choix discutables, un adversaire remonté, Italie-France, un match sous tensionPour l'ancien international, l'absence de Penaud n'est pas un drame, loin de là. "Ce n'est que l’Italie, je pense que c’est un match facile. Si ç’avait été l’Irlande, il aurait joué. Même si le chauffeur de bus joue à l’aile contre l’Italie, on gagnera."

Une absence temporaire, un retour inévitable

Si certains s’inquiètent de voir Penaud mis de côté, Lafond, lui, reste serein. Pour lui, c’est évident : l’ailier tricolore sera de retour dès le choc contre l’Irlande à Dublin. "Penaud, ce cheval de course, ce coursier avec ses grandes jambes et ses appuis, est indispensable à l’équipe de France. Il n’y a aucun doute là-dessus." Il estime que cette absence n'est que passagère. "À moins d’un autre problème personnel dont on ne parle pas entre Fabien et lui, mais ça, c’est une autre histoire."

La victoire obligatoire et le Tournoi des "4 Nations"

Sûr de son analyse, Lafond l'est aussi sur l'issue du match face aux Italiens : victoire impérative et bonus en ligne de mire. Pour lui, ce Tournoi se résume d’ailleurs à une compétition à quatre, les Gallois et les Italiens étant hors course. "L’Italie est une bonne équipe, mais cette année, ce n’est pas le Tournoi des Six Nations, c’est le Tournoi des Quatre Nations. L’Italie et le Pays de Galles sont un peu out." Un constat sévère, mais assumé.

La dynamique des Bleus sera scrutée de près. "Il y a toujours une réaction après une défaite, comme il y a un relâchement après une victoire", rappelle Lafond, confiant sur la capacité des Bleus à rebondir. Malgré le talent dans ses rangs, la Squadra devrait selon lui faire les frais des intentions de rachat des Tricolores. Lesquels ont plusieurs fois manqué le coche à Twickenham. Faisant preuve pour certains d'arrogance. Ce dimanche, on peut donc s'attendre à voir des Bleus très appliqués sur le pré pour l'emporter et se relancer dans la course au titre.

Et pour aller chercher le trophée, une victoire contre l’Irlande sera nécessaire. "Il faut un point de bonus contre l’Italie, il faut un point de bonus contre l’Écosse, il faut gagner en Irlande. Et moi, je pense qu’on va gagner en Irlande. J'ai toujours dit que le match en Angleterre serait plus dur que celui en Irlande. " Une certitude qui ne demande qu’à être vérifiée sur le terrain. En attendant, place à l’Italie. Sans Penaud, mais avec une énorme pression sur les épaules des Bleus. Réaction attendue.