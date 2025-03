''Si le mondial se jouait bientôt, ils seraient inarrêtables'', le XV de France glorifié par la presse étrangère après son 6 Nations

Couronné sur ce Tournoi des 6 Nations 2025, le XV de France a reçu les éloges de la presse étrangère.

Victorieux de l’Écosse après un match disputé (35-16), ce samedi 15 mars au Stade de France, le XV de France remporte le Tournoi des 6 Nations 2025. C’est la 27e fois dans son histoire que les Bleus sont sacrés au plus haut niveau continental. Après cette compétition, la presse internationale a fait beaucoup d’éloges envers Fabien Galthié, son staff et ses joueurs.

Dans les pays anglo-saxons, le XV de France impressionne. Après ce nouveau sacre européen, Planet Rugby évoque une dynamique incroyable des Bleus qui paraissent inarrêtables. “Si la Coupe du monde se jouait en octobre, la France serait inarrêtable jusqu'au titre, si elle jouait de la sorte.[...] Il faudrait une sacrée prouesse pour les battre. Les Springboks sont probablement la seule équipe qui se rapproche vraiment d'eux et ces deux-là sont au sommet de l'ordre mondial”, confie le média anglophone après le succès tricolore.

Le XV de France félicité

Si les Bleus sont aussi plébiscités, c’est en grande partie grâce à son banc remarquable. Sur la fin de ce Tournoi des 6 Nations, la stratégie du 7-1 est devenue une norme redoutable. “Avec une courte avance française à la pause, l'Écosse a pris l'avantage au retour des vestiaires, mais « Le Bomb Squad » est venu à la rescousse de la France après la pause. Si le banc peut être salué pour ses efforts, il a été mis à contribution par les performances chancelantes des titulaires”, précise ainsi Rugby Pass.

En Grande-Bretagne, une forme de suprématie française est avouée sur ce Tournoi des 6 Nations 2025, faisant presque oublier la défaite cruelle du XV de France en Angleterre. “La France a dominé l'Écosse pour remporter le titre des Six Nations”, rapporte la BBC. “Ils en ont trop pour l'Écosse et trop pour tous les autres aussi, au fil des saisons. C’est merveilleux”, relève la célèbre radio britannique.

Face à ses rivaux français, la presse irlandaise applaudit le sacre des Bleus. Comme d’autres observateurs britanniques, ils avaient pourtant cru à un remake de 2021, quand le XV de France s’était fait arracher ses espoirs de 6 Nations sur la pelouse de Saint-Denis par l’Écosse. “L'Écosse a brièvement menacé de gâcher la fête, mais la France a fini par s'imposer et a remporté son premier titre des Six Nations depuis 2022 devant un public impatient au Stade de France samedi soir”, note l’Irish Times.

En Écosse, les médias se contentent poliment de savourer le fait que l’Angleterre ne sera pas championne cette année. Un mal pour un bien. “L'Écosse ne peut pas gâcher la fête du 6 Nations en France, mais ferment la porte à l'Angleterre pour s'emparer de leur couronne”, titre le Daily Record. “Les Bleus sont sacrés champions des Six Nations, l'Angleterre est privée de son titre après le match décisif à Paris”, commente le Scottish Sun.

Cependant, si beaucoup de médias mettent en avant le rugby offensif, dominant et plaisant des Bleus, certains trouvent la prestation face à l’Écosse bien plus terne. “La France mérite le sacre des Six Nations, mais n'est pas à la hauteur de la performance royale”, affirme ainsi The Guardian. Avec une pointe de cynisme non dissimulée, il relait ceci :

L'Écosse a failli jouer les trouble-fêtes, mais les lance-flammes et les feux d'artifice n'ont pas été vains pour les Français. Pendant un moment, un bref instant, on s'est demandé si tout n'allait pas s'écrouler.[...] Le XV de France, l'une des plus grandes équipes de rugby au monde, n'a pas joué un très grand rugby. Ils ont transformé le match en une étude de quatre-vingts minutes sur l'art du maul et, pendant de longues périodes, le match a ressemblé à une bagarre dans un bar de Montmartre après minuit. C'était une leçon de choses sur l'autre facette du rugby français, la plus bête, la moins belle.”

