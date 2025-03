VIDÉO. “Miettes par miettes”, ce discours de Galthié a changé l’histoire du XV de France

Publié dans la série Destins Mêlées, le discours enivrant du sélectionneur Fabien Galthié a fait vibrer le XV de France pour défaire l’Irlande à Dublin.

Le 8 mars dernier, Dublin a viré au bleu. Sur la pelouse de l’Aviva Stadium, le XV de France battait nettement l’Irlande (27-42) et prenait son destin en main, vers un futur sacre au Tournoi des 6 Nations 2025. Deux semaines après la rencontre, la Fédération Française de Rugby a publié le dernier épisode de sa nouvelle saison de Destins Mêlées, un documentaire centré sur la vie des Bleus de Galthié.

Galthié et les Bleus en mission

Dans ce dernier, on repère l’un des moments charnière de ce qui amènera au plus gros succès de l’histoire du XV de France en Irlande. À la mi-temps, le sélectionneur Fabien Galthié a livré un discours prenant aux tripes les Bleus. Dans ce dernier, il leur demande de ne rien lâcher tout en restant le plus appliqué et consciencieux possible.

Alors que les joueurs soufflent dans le vestiaire de l’Aviva Stadium, Fabien Galthié s’assoit à côté de ses joueurs. À ce moment-là, Shaun Edwards vient donner quelques précisions défensives dans un franglais qui lui est propre, puis l’ancien Columérin tient les mots suivants :

Concentrez-vous sur ce que l’on peut faire. Derrière, on va plus vite qu’eux, on est meilleurs. Devant, on est plus costauds qu’eux, donc on doit jouer nos conquêtes proprement et avec intensité. Il y a une minute encore, j’ai dit à ceux qui allaient rentrer qu’ils regardent comment vous allez les traiter pendant huit minutes. Durant huit minutes, vous les traitez bien, après ce sont eux qui les reprennent. Vous leur apportez comme sur un plateau. C’est miettes par miettes. Miettes par miettes, peut-être, on va arrêter leur domination ! Si vous voulez bien le faire ! Si vous voulez être les hommes qui arrêtent leur domination ! Miettes par miettes, en conscience et lucide, vous allez de l’avant et le destin s’offre à vous ! C’est miettes par miettes les enfants !”

Dans la suite de la rencontre, les Bleus ont inscrit 34 points. Paul Boudehent (47ᵉ), Louis Bielle-Biarrey (50ᵉ), Oscar Jégou (59ᵉ) et Damian Penaud (75ᵉ) y sont allés de leur essai dans le second acte. De son côté, Thomas Ramos a assuré face aux perches et a décoché 14 points au pied dans le second acte.

En parallèle, l’apport du banc a été considérable pour inverser la pression. Dans les 40 premières minutes, le match a surtout été marqué par une belle présence défensive du XV de France. Sur les 40 dernières, les Bleus mettent le pied à l’étrier en attaque dans la deuxième moitié du match.

Un XV de France sublime

L’une des prestations les plus marquantes étant sûrement l’entrée du Rochelais Oscar Jégou, habituellement troisième ligne, au centre. Il a palier la sortie du Toulousain Pierre-Louis Barassi, commotionné, durant les 33 dernières minutes de la rencontre. Particulièrement remuant, il y est même allé de son essai.

Ensuite, l’entrée de Maxime Lucu, entre autres, a aussi été déterminante. Remplaçant Antoine Dupont, gravement blessé, le Bordelo-Béglais a dévoilé son meilleur rugby, celui que l’on voit régulièrement en Gironde, mais qui s’observait alors trop rarement en Bleu.

De plus, la rentrée de l’ensemble des avants remplaçants a été particulièrement décisive et impactante du côté irlandais. Les hommes en vert ont subi les impacts, mettant sous pression la ligne arrière irlandaise. Les trois quarts du XV de France ont, à l’inverse, fini la rencontre dans un fauteuil.

