XV de France. Avec Ntamack et Alldritt, Galthié et le Top 14 face à une promesse intenable ?

Alors que les cadres du XV de France ne peuvent pas prendre part à la tournée estivale, Grégory Alldritt et Romain Ntamack espèrent une exception.

Cet été, le XV de France a rendez-vous avec son destin. Tout du moins, c’est ce que l’on espère… Pour cause, les Bleus couronnés sur ce Tournoi des 6 Nations 2025 se rendront en Nouvelle-Zélande, pour disputer la tournée d’été contre les All Blacks. Les rencontres auront lieu à Dunedin le samedi 5 juillet, le samedi 12 juillet à Wellington et à Hamilton le 19 juillet.

Cependant, il ne faudra normalement pas compter sur la présence des cadres du XV de France. En effet, la grande majorité des joueurs aperçus cet hiver en Bleus devraient être préservés cet été, pour leur permettre de se reposer efficacement après une longue saison. A minima, les finalistes du Top 14 seraient assurés de ne pas s’envoler en Océanie.

Cette disposition est prévue dans la convention établie entre la Fédération Française de Rugby (FFR) et la Ligue Nationale de Rugby (LNR), gérant le Top 14, jusqu’à la Coupe du monde 2027. Cependant, cette dernière a été décidée entre les dirigeants du rugby français. Les joueurs, eux, ne semblent pas toujours apprécier cette mise à l’écart.

Ntamack et le rêve néo-zélandais

Preuve en est, l’ouvreur du XV de France Romain Ntamack s’est manifesté en faveur d’un vol aller-retour pour l’Aotearoa cet été. Loin de vouloir s’essayer au tourisme dans le pays des Hobbits et des Maoris, le numéro 10 du Stade Toulousain voudrait jouer avec les Bleus lors des test-matchs prévus. Selon des propos rapportés par Rugbyrama, le joueur déclare ceci :

Je ne sais pas trop encore ce qu’il est possible de faire ou pas, si les finalistes auront le droit d’aller en Nouvelle-Zélande. Peut-être qu’il y aura une exception de faite en fonction de la tournée, parce que c’est une tournée assez exceptionnelle d’aller jouer en Nouvelle-Zélande.[...] Finale ou pas finale, s’il faut y aller, ce sera avec plaisir. Une tournée en Nouvelle-Zélande, c’est quand même unique. C’est mon rêve de jouer là-bas, donc si j’ai la chance de pouvoir y aller, même si le club est en finale, ce sera évidemment avec plaisir.”

De plus, le troisième ligne centre du Stade Rochelais Grégory Alldritt serait aussi intéressé par une tournée chez les All Blacks. “On verra si je suis sélectionné”, a-t-il déclaré après la rencontre gagnée contre l’Écosse (35-16). Pour rappel, à l’heure actuelle, une écrasante majorité des joueurs titulaires avec le XV de France n’ont jamais joué un match de rugby international dans l’hémisphère sud. Parmi les titulaires alignés contre l’Écosse, seuls Mickaël Guillard, Uini Atonio, Gaël Fickou, Jean-Baptiste Gros et Damian Penaud ont déjà joué un match de l’autre côté de l’équateur.

All Blacks vs XV de France

En Nouvelle-Zélande, cette nouvelle pourrait également être entendue d’une bonne nouvelle. En effet, aussi étrange que cela puisse paraître, la presse néo-zélandaise relayaient, l’été dernier, le fait que la fédération néo-zélandaise n’avait pas connaissance de la non-éligibilité des titulaires du XV de France pour les tournées estivales. Cette dernière se serait ainsi sentie flouée par la FFR et aurait souhaité délocaliser un match aux États-Unis pour compenser l’absence attendue de Dupont & co. Par ailleurs, les Bleus ne joueront pas un seul match à l’Eden Park cet été, chose rare pour une tournée française en Nouvelle-Zélande.

Si plusieurs cadres des Bleus demandent à y participer, la donne pourrait bien changer et Galthié pourrait être en mesure de partir avec ses meilleurs éléments. Cependant, le problème du calendrier persiste. Le premier match de la tournée se joue seulement une semaine après la finale de Top 14. La tournée pourrait-elle être décalée d’une semaine ? Ou bien les joueurs devront-ils enchaîner à un rythme inimaginable ? À moins que le rêve de Romain Ntamack et ses coéquipiers soit déjà mort dans l’œuf ?

