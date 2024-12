RUGBY. Colère noire contre Fabien Galthié en Nouvelle-Zélande : ''respectez nos supporters''

À quelques mois de la tournée d'été en Nouvelle-Zélande, Dustin Marshall, 81 sélections avec les All Blacks, a remis le sujet des joueurs premiums sur la table.

La Nouvelle-Zélande se prépare à accueillir le XV de France en juillet 2025 pour une série de trois test-matchs. Mais une décision de Fabien Galthié irrite déjà les All Blacks : le sélectionneur des Bleus a confirmé qu’il se passerait des joueurs "premium" comme Antoine Dupont, privilégiant leur repos après une longue saison de Top 14 et conformément à la convention entre la FFR et la LNR.

Un choix qui ne passe pas auprès de Justin Marshall, ancien demi de mêlée emblématique des Blacks (81 sélections). Celui-ci considère cette décision comme un manque de respect.

« Respectez nos supporters »

« Quand nous venons jouer en France, nous n’envoyons pas une équipe B, même si nos joueurs sont fatigués. Nous envoyons notre meilleure équipe, prête à se battre, dans votre jardin, pour gagner. Maintenant, nous vous demandons la même chose : respectez nos supporters et venez avec votre équipe n°1 », a lancé Marshall dans l’émission DSPN with Martin Devlin.

L’ancien joueur de Montpellier (2008-2009) a également rappelé les récents succès français face aux Blacks (30-29 en novembre dernier et 27-13 lors de la Coupe du monde 2023). « Ce sont des matchs qui créent de la magie. Pourquoi ne pas chercher à recréer cela ? Donnez à nos supporters ce frisson de voir la meilleure version des Bleus s’opposer à nous. »

Une tournée sous tension

Le programme des rencontres est fixé :

5 juillet : Forsyth Barr Stadium à Dunedin

: Forsyth Barr Stadium à Dunedin 12 juillet : Sky Stadium à Wellington

: Sky Stadium à Wellington 19 juillet : FMG Stadium à Hamilton

Mais la perspective d’affronter une équipe tricolore remaniée laisse les supporters néo-zélandais sur leur faim. Marshall conclut avec une pointe d’amertume : « Nous voulons de vraies batailles, pas des concessions. »