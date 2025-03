XV de France. LBB, Cros, etc. Les 5 Bleus qui ont brillé sur le 6 Nations 2025

Après une édition 2025 du Tournoi des 6 Nations forte en émotion, voici cinq Bleus qui ont brillé avec le XV de France.

C’est une performance collective magistrale. Ce samedi 15 mars, le XV de France a résisté à l’Écosse au Stade de France (35-16) et s’est offert le titre du Tournoi des 6 Nations 2025. Ainsi, les hommes de Fabien Galthié remportent le second titre du mandat du sélectionneur après le Grand Chelem 2022.

Après les quatre succès et le revers en Angleterre ayant composé cette épopée, plusieurs joueurs ont su répondre présent. Par ailleurs, ces derniers ont surtout brillé par leur capacité à mettre dans l’avancée le collectif français, parfois avec un “©travail de l’ombre” hors-norme. Après cet hiver de rugby international en Europe, le Rugbynistère a isolé cinq Bleus parmi tous les champions du XV de France.

Audience TV. Champion, le XV de France pulvérise tous les records du 6 Nations

Louis Bielle-Biarrey, l’insaisissable

Le Bordelo-Béglais a confirmé tous les espoirs qui étaient placés en lui sur ce Tournoi des 6 Nations 2025 et plus encore ! Auteur de huit essais, il réalise une prestation historique encore jamais vue depuis le début de l’ère professionnelle du rugby. De plus, le minot de 21 ans n’a pas seulement brillé par sa finition. Sa partition globale a été particulièrement complète et homogène. Appliqué en défense, altruiste dans le jeu (4 passes décisives), très généreux dans l’effort, etc. Louis Bielle-Biarrey a tout de l’ailier moderne et il est peut-être, à ce jour, le meilleur joueur à son poste.

''A 21 ans il est doté de ce qui se fait de mieux sur la planète rugby'', Bielle-Biarrey, le chouchou qui explose les compteurs

Vous avez un problème dans la vie ? Appelez François Cros ! Car en réalité, pas sûr qu’il y ait quelque chose que le Stade Toulousain ne sache pas faire. Merveilleusement appliqué sur l’ensemble du Tournoi des 6 Nations, il est le joueur du XV de France ayant réalisé le plus de plaquage (70) et de déblayages dans les rucks (37). De plus, celui qui a passé sa soutenance de podologue durant la compétition, comme s’il n’avait pas déjà assez à gérer, a été l’un des seuls avants à jouer 80 minutes. En effet, avec le banc en 7-1 de Fabien Galthié, François Cros restait sur le pré, sans jamais baisser en intensité.

''Un besogneux avec du talent'', pas aussi 'bankable' que Dupont, mais indispensable au XV de France : François Cros

Cela faisait un moment que Yoram Moefana était présent avec le XV de France. S’il était souvent bon, le centre de l’UBB se faisait cependant moins remarquer que d’autres trois-quart. Installé avec le 12 dans le dos depuis l’automne dernier, le Bordelo-Béglais a été une immense satisfaction sur ce Tournoi des 6 Nations 2025. Excellent plaqueur, il a réussi à mettre les Bleus dans l’avancée à de multiples reprises. À l’image de son plaquage offensif mémorable sur Sam Prendergast à Dublin, le Futunien ne s’est pas fait prier pour livrer des caramels. Offensivement, il a aussi participé à la révolution offensive française. Il est l’un des Bleus réalisant le plus de courses avec le ballon et gagnant le plus de mètres.

Brillant, Moefana est-il (définitivement) devenu incontournable avec le XV de France ?

Thibaud Flament, le voltigeur

Ses trois derniers matchs étaient impressionnants. Blessé en début de ce Tournoi des VI Nations, Thibaud Flament a été impérial sur ces apparitions. Maître dans les airs, il est le Bleu ayant capté le plus de ballons en touche (18) alors qu’il n’a disputé que les trois dernières rencontres ! Sur un secteur où le XV de France était amputé de Charles Ollivon, ‘la Flamme’ a été plus que précieux. De plus, le deuxième ligne du Stade Toulousain s’est également illustré par sa capacité à tenir le ballon et à le faire vivre. Mobile, il a souvent une allure de trois-quart dans un corps de titan (2,03 m pour 116 kg).

XV de France. Décryptage. Ce que l’indispensable Thibaud Flament sait mieux faire que les autres

Grégory Alldritt, le colosse

En dessous de son niveau habituel sur l’année 2024, le numéro 8 du XV de France revenait fort depuis décembre. Sur ce Tournoi des 6 Nations, il a été stratosphérique. Revenu aux bonnes vieilles habitudes, Grégory Alldritt est le joueur, toutes sélections confondues, ayant été le plus souvent présent dans les rucks. Ainsi, il est logiquement le Français ayant réussi le plus de grattages (4). De plus, le Rochelais a aussi été utile par sa capacité à passer après contact (3 offloads) et à gagner des mètres ballons en main (195 mètres gagnés). De plus, il a assuré le capitanat avec brio après le forfait d’Antoine Dupont contre l’Irlande.

XV de France. ''Une présence brutale et efficace'', Alldritt marque les esprits, a-t-il enfin retrouvé son niveau stratosphérique ?