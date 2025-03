''A 21 ans il est doté de ce qui se fait de mieux sur la planète rugby'', Bielle-Biarrey, le chouchou qui explose les compteurs

Si vous suivez les Bleus, impossible d’être passé à côté de Louis Bielle-Biarrey, l’ailier du XV de France qui marche sur l’eau depuis ses débuts avec le XV de France. À seulement 21 ans, le gamin de l’UBB enchaîne les exploits. Ses performances dans ce Tournoi 2025 en imposent. Et ce, alors qu'il reste encore deux journées.

9 - Louis Bielle-Biarrey has been directly involved in 9 tries in this year's Six Nations (5 tries, 4 assists), the joint most by any player in a single edition of the tournament:



9 - Jonny Wilkinson, 2001 (1T, 8A)

9 - Will Greenwood, 2002 (5T, 4A)

9 - George Ford, 2015 (2T, 7A)…