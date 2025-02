Dans son monde mais déjà si populaire, Louis Bielle-Biarrey, dans les pas de Vincent Clerc ?

Si Bielle-Biarrey, 14 essais en 16 sélections, rattrapera certainement un jour Vincent Clerc (34 essais) au tableau des meilleurs marqueurs français, ce n’est pas de cela qu’on cause ici…

Pour être franc, Louis Bielle-Biarrey nous a toujours fait sourire. Parce que le garçon est un brin décalé, dans son monde, et que malgré ses 21 ans seulement, il toujours eu ce même répondant depuis ses débuts.

Toujours ce sourire fixé au coin des lèvres, aussi. Un jeune homme drôle, sympathique et sans prise de tête : que des qualités humaines qui s’ajoutent au joueur de rugby exceptionnel que tout le monde connaît désormais.

Auteur de 14 essais en 16 match sous le maillot Bleu, celui qui fut élu homme de l’année 2024 par Midi Olympique est en train de changer de dimension depuis plusieurs mois. Des ressentis assez évidents, qu’a confirmés son président Laurent Marti pour L’Equipe.

"Oui sa popularité est en train de changer. C’est un joueur spectaculaire, qui fait des choses que peu de joueurs sont capables de faire, par sa vitesse, sa compréhension du jeu, son timing et son courage aussi, parce que ce n’est pas un énorme gabarit." Et l’homme d’affaires girondin d’évoquer son état d’esprit : "Et les gens ressentent qu’en dehors du terrain c’est un garçon adorable, qui a de l’humour, bref, c’est le gendre idéal."

"On a vu des joueurs s’emballer devant une trop grande médiatisation et que ça pouvait ensuite nuire à leur performance. Donc on reste vigilants. Mais Louis a la tête tellement bien faite qu’on a le sentiment qu’il va garder les pieds sur terre", abonde Marti.

Rien de bien surprenant pour un Isérois, dirons les plus chauvins. Quand de notre côté, on soulignera simplement le fait que la fusée au casque rouge assume simplement le fait d’être née à La Tronche…