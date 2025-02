6 NATIONS. Les ''vomis'' de Bielle-Biarrey inquiètent l'un de ses coéquipiers

La scène n'est plus étonnante désormais : Louis Bielle-Biarrey a vomi au retour des vestiaires lors de la rencontre face à l'Angleterre à Twickenham samedi.

Samedi à Twickenham, Louis Bielle-Biarrey a vécu une soirée contrastée. Auteur d’un doublé, l’ailier bordelais a aussi traversé une séquence insolite, immortalisée par les caméras : des vomissements au retour des vestiaires. Rien d’inquiétant, assure-t-il, mais un épisode récurrent chez lui. Au-delà de cette anecdote, le jeune international reste déterminé à aller chercher le titre avec les Bleus.

Un Crunch frustrant, mais des ambitions intactes

Malgré un essai en fin de match, Bielle-Biarrey et les Bleus sont tombés d’un tout petit point face à l’Angleterre (26-25). Un revers rageant, marqué par un nombre inhabituel de fautes de main. « La balle était super glissante, on a voulu produire du jeu et ça s’est retourné contre nous », analyse l’ailier de l’UBB, qui regrette les nombreuses occasions gâchées.

Mais le Bordelais refuse de s’apitoyer et se projette déjà sur la suite. « Antoine (Dupont) a dit qu’on avait perdu ce match, mais que le Tournoi n’était pas fini. Il reste trois matchs, il faudra tous les gagner, surtout celui contre l’Irlande », insiste-t-il.

L’épisode du vomi : un classique pour LBB

Au retour de la pause, certains l’ont vu recracher son repas sur la pelouse de Twickenham. Une scène surprenante, mais qui n’a rien d’exceptionnel pour le joueur. « Ça m’arrive souvent avant ou pendant les matchs. Peut-être le stress, la pression, ou juste le rythme intense », explique-t-il avec détachement.

Ses coéquipiers n’ont pas manqué de le taquiner, Thomas Ramos en tête. « J’étais un peu inquiet sur le moment, mais apparemment, ça lui arrive presque à chaque match ! »

Aborder l’Italie, avec sérieux et ambition

Après le Crunch manqué, la victoire est impérative face à l’Italie. Le Bordelais sait que les Bleus devront être appliqués : « Sur le papier, on est supérieurs, mais les deux derniers matchs face à eux ont été très compliqués. L’an dernier, on passe à un cheveu d’une défaite à Lille… Il faudra se méfier ».

Et la motivation reste intacte. « Quatre fois deuxièmes sur les cinq derniers Tournois, ce n’est pas assez. On veut des titres ». Un message clair : LBB et les Bleus visent le titre.