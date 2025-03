''Un besogneux avec du talent'', pas aussi 'bankable' que Dupont, mais indispensable au XV de France : François Cros

Il ne fait pas de bruit, mais il fait toute la différence. William Servat le sait bien : le 3e ligne François Cros est ''précieux, voire essentiel'' pour le XV de France.

Un besogneux avec du talent

Si l'on devait résumer François Cros en un mot, "indispensable" serait sans doute le plus approprié. William Servat, l'entraîneur des avants du XV de France, n'a pas tari d'éloges sur le troisième ligne du Stade Toulousain, rappelant à quel point il est "précieux voire essentiel" dans le dispositif des Bleus. Face à l'Irlande samedi, Cros a encore réalisé une prestation de haut vol, dans son style si particulier, fait de travail de l'ombre, d'engagement total et de précision chirurgicale.

XV de France. ''C'est pas ma faute à moi !'' Comment les Irlandais ont-ils (subtilement) échappé à la sanction ?Pour Servat, il ne fait aucun doute que Cros est l'un de ces joueurs qui, par leur régularité et leur fiabilité, rendent une équipe meilleure. "On pourrait le qualifier de besogneux, mais c’est un besogneux avec du talent", explique-t-il au Midi Olympique. Ce que Cros accomplit sur le terrain peut sembler simple, presque invisible, mais c'est justement cette efficacité et cette constance qui le rendent unique. Chaque tâche, chaque déplacement, chaque plaquage est exécuté avec une précision quasi parfaite, facilitant le travail de ses coéquipiers et consolidant l'équilibre de l'équipe.

Cros a cisaillé les Irlandais

Passé maître dans l'art du plaquage efficace, François Cros s'est encore distingué face aux Irlandais avec des stats affolantes. En l'espace de 13 minutes, il avait déjà plaqué à dix reprises. Dans un match ultra-intense, il a été un véritable poison pour les attaquants adverses, offrant aux Bleus une précieuse assise défensive. Ses performances régulières lui valent aujourd’hui la reconnaissance du staff et de la presse, qui souligne à juste titre son apport fondamental.

6 Nations. L’Écosse en mission sabotage : les Bleus prévenus avant la finale du TournoiCe qui frappe avec Cros, c’est sa capacité à répondre présent dans les moments-clés. Que ce soit en club ou sous le maillot bleu, il est de ceux qui ne flanchent jamais, qui ne trichent pas. Face aux meilleures équipes du monde, il est l’assurance tout risque du XV de France, un rouage discret mais indispensable.

Un modèle de régularité

Dans l’ombre de coéquipiers plus 'spectaculaires' et médiatisés, pas le plus loquace des Tricolores, Cros reçoit malgré tout la reconnaissance qu’il mérite match après match. Les mots de William Servat en témoignent : il n’est pas simplement un bon soldat, mais un élément-clé de cette équipe de France qui cherche à s’imposer comme la meilleure nation du rugby mondial.

Dans un sport où la constance est un atout rare, François Cros s’impose comme un modèle. Son engagement, sa rigueur et son altruisme en font un joueur exemplaire. "Toutes les choses qu’il réussit à faire, qui sont au final si simples, permettent à l’équipe d'être encore meilleure", conclut Servat.

6 Nations. Même les Anglais sont sous le charme : ''Quand les Bleus jouent comme ça, ils sont inarrêtables !''Un compliment qui en dit long sur son importance dans l’effectif des Bleus. Ce samedi, face à des Ecossais bien décidés à gâcher la fête tricolore et très dangereux ballon en main, le 3e ligne toulousain aura encore un grand rôle à jouer en défense.