XV de France. Fabien Galthié va-t-il (encore) perdre un membre de son staff ?

Après Ghezal et Labit, Laurent Sempéré bientôt de retour à Paris ? L’idée plaît au Stade Français… mais pas sûr que Fabien Galthié saute de joie.

Paris cherche encore la bonne formule

Et si Laurent Sempéré quittait le XV de France après le Tournoi ? Selon RMC Sport, le Stade Français aimerait faire revenir son ancien entraîneur adjoint, aujourd'hui dans le staff de Fabien Galthié. Un mouvement qui aurait tout d’un retour aux sources pour l’ancien talonneur parisien.

XV de France. Un vestiaire plus sobre pour un futur plus grand ?Depuis la Coupe du monde, le club de la capitale joue aux chaises musicales sur son banc. Laurent Labit et Karim Ghezal ont dû faire leurs valises plus vite que prévu après un premier exercice très concluant. Ghezal, remercié dès le début de la saison, a d’ailleurs rebondi du côté de Lyon avec une réussite certaine.

Edwards intéresse le Pays de Galles

L’idée de faire revenir Sempéré n’est pas anodine. Passé par le club en tant que joueur, puis entraîneur adjoint, il connaît bien les rouages de la maison rose. Son profil calme, travailleur, et proche des joueurs pourrait s’accorder avec les attentes de la direction parisienne.

XV DE FRANCE. Sanctionné, critiqué, puis impérial : comment Ntamack a (discrètement) marqué le TournoiAutre homme du staff de Galthié à faire parler de lui : Shaun Edwards. Le boss de la défense tricolore, qui a déjà écrit de belles pages avec le Pays de Galles et les Bleus depuis 2020, est dans les petits papiers de la fédération galloise. Laquelle a récemment remercié Warren Gatland pour confier temporairement les rênes de la sélection à Matt Sherratt, manager de Cardiff.

Gustard sur le départ ?

En attendant, c’est Paul Gustard qui tient les commandes au Stade Français. Mais selon plusieurs sources, l’ancien coach de la défense du XV de la Rose serait dans le viseur des Leicester Tigers. Bref, l’avenir sur le banc parisien reste flou.

Le retour potentiel de Sempéré serait un signal fort : celui de réconcilier identité, compétence et stabilité. Reste à voir si le XV de France est prêt à laisser partir un de ses hommes qui; s'il doit encore prendre ses marques, a notamment fait de la touche tricolore la meilleure du Tournoi 2025.

XV de France. ''Quasiment parfait'', Yoram Moefana prend du galon : l’émergence d’un patron ?Surtout après avoir remporté le 6 Nations et à deux ans de la coupe du monde en Australie. L'avenir tricolore s'annonce prometteur. Et on imagine mal Sempéré partir en milieu de cycle. D'autant qu'il est sous contrat jusqu'en 2027.