XV de France. Un vestiaire plus sobre pour un futur plus grand ?

Le XV de France fait évoluer sa troisième mi-temps. Plus d’alcool dans le vestiaire, c’est acté ! Galthié veut une équipe responsable et concentrée sur son objectif ultime : la Coupe du monde.

Il y a des victoires qui laissent un goût amer. L’épisode de la tournée en Argentine à l’été 2024 est encore dans toutes les têtes. Si la troisième mi-temps fait partie de l'ADN du rugby, elle doit se vivre avec maîtrise et respect. Plus d’excès, plus d’alcool dans les vestiaires : c’est acté.

Fabien Galthié a tenu à le rappeler alors que le XV de France célèbre sa victoire dans le 6 Nations 2025. Bien qu'il s'agisse seulement de son deuxième titre depuis 2020, pas question de se mettre la tête à l'envers. Ce succès n'est qu'une étape vers un objectif bien plus grand.

"Une équipe qui veut être championne du monde doit se comporter comme telle"

Dans un entretien pour Le Figaro, Galthié a posé un cadre strict comme le note RMC : "Ce qu’on appelle la troisième mi-temps, c’est quelque chose d’agréable, de libre, de respectueux. C’est la rencontre avec l’autre, avec l’adversaire." Mais il met aussi en garde contre ses dérives : "Ne pas contrôler ce que l’on fait, perdre conscience, basculer dans une autre dimension... c’est interdit."

Plus d'alcool dans le vestiaire : une décision assumée

La fin de la bière dans le vestiaire a surpris certains joueurs, comme l’a confié Louis Bielle-Biarrey après le titre du Tournoi des 6 Nations : "Un peu mou maintenant qu'il n'y a plus de bières..." Une réflexion qui illustre l’évolution de la culture du groupe. Mais pour Galthié, il n’y a pas de place pour les regrets : "Si, à un moment, il nous a manqué quelque chose, ça nous a rappelés à l’ordre."

Un vestiaire plus sobre pour un futur plus grand ?

Le sélectionneur assume pleinement cette décision, tout en restant lucide : "Nous avons accepté la critique, tout ce qu’on devait entendre. Et, surtout, nous avons accepté de comprendre ce qu’on devait améliorer dans notre comportement." Un discours qui montre que le XV de France a retenu les leçons du passé. Mais Galthié reste prudent : "Attention, il faut avoir beaucoup d’humilité car nous ne sommes pas à l’abri de déraper à nouveau." Une piqûre de rappel pour tout un groupe, conscient que chaque faux pas sera scruté.

Le XV de France veut grandir et viser plus haut. La troisième mi-temps n’a pas disparu chez les Bleus, elle change simplement de visage. Et si la clé d’un sacre mondial passait aussi par cette évolution ? Galthié et son staff semblent en tout cas convaincus que c'est le prix à payer pour atteindre le sommet en 2027.

