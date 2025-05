TOP 14. Toulouse assoie sa domination, l'UBB digère son titre : les pronos de la 25e journée

La tension monte d’un cran à deux journées de la fin. De la lutte pour le top 6 à la guerre pour le maintien, le Top 14 entre dans son money time.

Clermont – Stade français : duel d’urgence

Clermont a encore un œil sur le top 6 et espère un faux-pas de Castres ou La Rochelle. En face, le Stade français joue sa peau. Paris est en chute libre depuis des semaines et l’ASM ne lui fera pas de cadeau au Michelin. À la maison, avec un pack toujours très costaud, l’ASM devrait faire respecter la hiérarchie. Attention à l’excès de confiance chez les Jaunards, il ne faudrait pas gâcher la dernière de la saison à domicile. Victoire bonifiée de Clermont.

Castres – Bayonne : ça sent les barrages

Castres est intraitable à Pierre-Fabre. Bayonne, en déplacement, ne l’est plus depuis des mois. Entre deux sérieux candidats au top 6, l’enjeu est immense. Les dynamiques sont difficiles à lire avec les coupures dues à la Champions Cup. D’autant plus, depuis le drame Josaia Raisuqe, impossible de connaitre l’état d’esprit à l’intérieur du groupe tarnais. Mais on imagine qu’ils se battront jusqu’au bout, comme toujours. Ils ont là l’occasion de mettre la pression sur les Basques pour la dernière journée et ne vont pas s’en priver. Victoire des locaux sans bonus.

Racing 92 – Montpellier : clap de fin à Paris ?

Le Racing veut finir proprement une saison globalement ratée. Patrice Collazo a prolongé son bail, mais ne peut pas pour autant se reposer sur ses lauriers. Montpellier, humilié à La Rochelle (47-18), doit tout gagner pour espérer le top 8, voire mieux. Mais trop d’éléments jouent contre les Héraultais, qui paraissent trop courts pour accrocher les barrages. La pénurie à l’ouverture force Anthony Bouthier à dépanner à ce poste, avec plus ou moins de réussite en fonction des rencontres. Pour la dernière de Chavancy devant son public, les Ciel et Blanc feront le travail, victoire maitrisée mais sans bonus.

Vannes – Pau : le dernier espoir breton

Vannes joue sa survie à la Rabine, et n’a plus le droit à l’erreur. Pau, encore en vie pour le top 8, pourrait voir ses espoirs s’éteindre ici. Toute la Bretagne retiendra son souffle en espérant voir la belle aventure des hommes de Jean-Noël Spitzer se poursuivre. Ambiance chaude, gros enjeu, et une équipe vannetaise qui a prouvé qu’elle savait se sublimer à domicile. Avantage aux locaux qui auront un supplément d’âme, bonus pour les visiteurs.

La Rochelle – Perpignan : mission quasi impossible

Le retour des Rochelais dans la course au top 6 est réel. Quatre victoires d’affilée et une dynamique folle. Les partenaires de Grégory Alldritt sont en pleine confiance au meilleur des moments. C’est simple, personne ne veut tomber sur les doubles champions d’Europe en barrage. En face, l’Usap est dos au mur et a besoin de point pour se maintenir. Sauf que Deflandre ne laisse plus rien passer. L’émotion des dernières pour Dulin et Kerr-Barlow finira le travail. Victoire bonifiée de La Rochelle.

Toulouse – Lyon : colère et réaction

Toulouse reste sur un coup de gueule d’Ugo Mola. Et ça, ce n’est jamais bon signe pour l’adversaire. « Vous avez huit jours pour revenir avec un autre état d’esprit », avait lancé le manager des Rouge et Noir après la défaite face au Racing 92. On imagine que les entrainements cette semaine étaient tranchants. En face, Lyon n’a plus grand-chose à jouer, si ce n’est un potentiel top 8. Le Stade, lui, veut faire oublier sa dernière sortie à domicile. Ça pourrait faire très mal. Victoire du Stade avec le bonus offensif

Toulon – Bordeaux-Bègles : gueule de bois assurée

L’UBB a touché les étoiles avec sa Champions Cup. Mais il faut redescendre, et vite. Pas sûr que les Bordelais arriveront en pleine possession de leurs moyens dans le Var. Les stars devraient être laissées au repos pour la plupart. Lucu et Buros soignent leurs bobos et Jefferson Poirot est suspendu. Toulon n’a plus le choix et joue sa place en demi-finale. Pierre Mignoni alignera la grosse équipe pour marquer le plus de points possibles. Si Bordeaux emmène une équipe remaniée, l’addition pourrait être salée. Victoire à cinq points des locaux.

