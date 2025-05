TOP 14. Tension maximale en Bretagne : Pau à l’assaut de La Rabine, Vannes joue sa peau

Vannes joue gros à La Rabine : les Bretons, toujours derniers, doivent impérativement s’imposer, tandis que la Section rêve encore de phase finale.

Ce samedi, c’est plus qu’un match que s’apprêtent à livrer Vannes et Pau. Côté breton, le maintien est en jeu. Côté béarnais, l’espoir des barrages est encore permis. Et dans cette 25e journée de Top 14, chaque point aura son importance.

Dernier du classement avec 36 unités, le RCV n’a plus le choix : une défaite et c’est quasiment la Pro D2 assurée. Et pour son dernier match de la saison à domicile, Jean-Noël Spitzer veut éviter l’émotionnel. “Ce n’est pas un jour de fête, c’est un match de championnat, point”, a-t-il tranché pour L’Equipe. Le manager et ses hommes savent qu’ils n’ont plus de joker.

Des absents de poids, mais quelques retours pour le RCV

Côté terrain, Vannes sera privé de plusieurs cadres. Le capitaine Gorrissen est suspendu, Rayasi et Saili blessés. Trois coups durs pour un groupe déjà fragilisé. Mais quelques bonnes nouvelles dans le brouillard : Michael Ruru est de retour et figurera sur le banc, tout comme Debaës et Nakosi. Ayarza devrait lui retrouver une place sur une aile, accompagné de Porch et Surano dans le triangle arrière.

Devant, Marks et Metz seront alignés en 2e ligne, Blanchard talonnera, avec Vunipola et Medrano en piliers. Kalamafoni fait son retour au centre de la troisième ligne, Joe Edwards héritant du brassard.

Gros travail pour préparer la réception de Pau ⚔️#FiertéBretonne pic.twitter.com/h4GQ5tkTKW May 28, 2025

Pau en embuscade pour les barrages

En face, la Section Paloise débarque en confiance. Après avoir battu Lyon et Toulon, les hommes de Sébastien Piqueronies sont à 5 petits points du top 6. S’ils veulent encore y croire, ils doivent gagner à La Rabine. Et ce, malgré un bilan famélique à l’extérieur cette saison (2 victoires en 12 matchs). Mais la dynamique est positive, et plusieurs cadres font leur retour.

𝐅𝐚𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐁𝐫𝐚𝐮-𝐁𝐨𝐢𝐫𝐢𝐞



🎙️ « Je suis très content aujourd’hui ! On est allés chercher la victoire, donc c’est très bien. Malgré le relâchement en deuxième mi-temps, on peut encore viser le top 8, qui était notre objectif. Le public nous a beaucoup aidés, ça nous a… pic.twitter.com/ZgZdCJy06s — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) May 17, 2025

Zabala, Calles et Tagitagivalu sont aptes devant. Maddocks revient derrière. En revanche, Ruffenach (genou) est forfait, tout comme Kpoku, out jusqu’à la fin de saison. Gailleton, meilleur marqueur de la Section avec 8 essais, sera bien là, tout comme Joe Simmonds, 2e meilleur réalisateur du Top 14 avec 226 points.

Deux styles, deux objectifs

Ce match sera aussi une opposition de styles. Pau s’appuie sur un jeu de dépossession et sur la qualité de pied de Simmonds, tandis que Vannes doit miser sur la révolte et l’engagement pour faire plier une équipe plus complète sur le papier.

Mais comme le disait Fabrice Metz dans Le Télégramme cette semaine : “Peut-être qu’il faut être dos au mur pour faire un grand match.” La Rabine sera à guichets fermés, le public prêt à pousser fort. Pour continuer de croire au maintien dans l’élite.

Coup d’envoi samedi à 16h30.