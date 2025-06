‘‘C’était le match de la dernière chance’’, Vannes tombe les armes à la main en Top 14

Alors que les Bretons du RC Vannes ne sont théoriquement pas encore assurés de descendre en Pro D2, le manager Jean-Noël Spitzer concède la relégation.

C’était une conférence de presse bien triste à la Rabine, ce samedi 31 mai, après la lourde défaite contre la Section Paloise (26-52). Bien que le RC Vannes soit mathématiquement encore vivant dans l’élite, le manager Jean-Noël Spitzer n’a pas voulu offrir de faux espoirs et considère que le club est d’ores et déjà relégué.

En effet, selon des propos rapportés par Rugbyrama, la tête pensante du RC Vannes ne semble pas croire en un exploit en Gironde, face à un UBB qui jouera sûrement son dernier match à domicile, le 7 juin prochain. Face aux journalistes, le coach a répondu “Oui” quand on lui a demandé si la course au maintien était terminée.

Des Bretons (trop ?) réaliste

Après ce revers inattendu contre Pau, Jean-Noël Spitzer ne veut pas devenir marchand de rêve. “C’était un peu le match de la dernière chance, même si nous n’avions jamais parlé de ça entre nous. Cela paraissait compliqué. Il reste un match. Mathématiquement et tout ce que vous voulez, c'est encore possible, on sait. On ira jouer à Bordeaux samedi prochain, mais on est aussi très réaliste”, indique-t-il sans détours.

Mais alors, Vannes peut-il réaliser l’exploit ? À l’image de ce que les Bretons avaient fait à La Rochelle, à la fin du dernier automne ? À ces questions, le manager se montre, là aussi, pessimiste : “On va jouer à Chaban-Delmas, il y aura 30 000 personnes, les Bordelais vont présenter leur coupe d’Europe, ils vont certainement jouer avec une équipe qui sera proche de celle qu’ils aligneront en demie…”

Cependant, le club breton reste fier de sa saison passée dans l’élite du rugby français. D’autant plus que les joueurs se sont battus fièrement pour éviter la relégation que la quasi-totalité des amateurs de rugby prévoyait en début de saison. “C’est quand même un plaisir immense d’avoir vécu cette année en Top 14. Je garderai ça”, affirme Jean-Noël Spitzer, toujours selon Rugbyrama.

Vannes, phénomène rugbystique

Sur les 25 premières journées de championnat, les Bretons ont décroché pas moins de 7 succès et un match nul pour la première saison de leur histoire en Top 14. Parmi ces victoires, on retiendra le succès à Marcel-Deflandre (14-23), fin novembre, ou celle à la Rabine face au RC Toulon (29-19), fin avril. On peut aussi noter l’impressionnante série de trois victoires consécutives, contre le Stade Français et le MHR et au Racing 92, qui a maintenu en vie les espoirs de maintien.

De plus, le RC Vannes a marqué les esprits par l’engouement inattendu que sa montée a suscité en Bretagne, territoire historiquement acquis au ballon rond. Dès l’ouverture de la campagne d’abonnement, plusieurs dizaines de milliers de supporters avaient demandé un siège pour la saison. De la même manière, le silence dans les tribunes au moment où les buteurs s’exprimaient contrastait par l’effervescence de la Rabine. Que les Vannetais réalisent ou non l’exploit à Bordeaux, le Top 14 se souviendra d’eux.

