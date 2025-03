TRANSFERT. TOP 14. Vannes trace son chemin, avec un savant mélange de continuité et de renouveau

🏉 Du mouvement à Vannes : Jeremy Davidson débarque, Gorrissen prolonge, Varney s’en va… le club breton façonne son effectif pour la saison prochaine.

Jeremy Davidson en renfort dans le staff

Le RC Vannes continue de poser les jalons de son projet pour la saison prochaine. Tandis que l’actuel exercice bat son plein, le club morbihannais prépare activement l’avenir, aussi bien sur le terrain que dans le staff. Et ce, même si les Bretons ne savent pas encore s'ils joueront en Top 14 ou en Pro D2.

Un profil expérimenté qui devra apporter son savoir-faire dans le combat, la conquête et les fondamentaux du poste. Pour rappel, le technicien sera remplacé par Xavier Sadourny. Lequel a déjà pris du galon au sein du club tarnais.

Gorrissen reste, Varney s'en va

Côté joueurs, bonne nouvelle pour les supporters : Francisco Gorrissen prolonge l’aventure avec le RCV. Le capitaine argentin, véritable métronome du pack vannetais, continuera de mener les siens selon le Midi Olympique.

En revanche, Stephen Varney ne sera plus Vannetais la saison prochaine. Arrivé en octobre en provenance de Gloucester, le demi de mêlée italien (32 sélections à 23 ans) retournera en Premiership, direction Exeter, à l'issue de la saison en cours. L'international italien y retrouvera son coéquipier en sélection Ross Vintcent.

Deux renforts pour l'avenir

Le club breton n’en reste pas là et poursuit son recrutement. Il officialise la signature du deuxième ligne Thomas Geffré jusqu’en 2027. Passé par Niort, Agen, Cognac, Bourgoin, il qui viendra étoffer la rotation dans le cinq de devant. Autre renfort : Eliott Roudil, arrière ou ailier passé par La Rochelle et actuellement à Pau, s’est engagé jusqu’en 2028. "En tant que natif de Nantes, revenir dans cette région qui me tient à cœur est une immense fierté. J’ai hâte de porter ces couleurs et de donner le maximum pour le club." (Source : site officiel)

Avec un staff consolidé, des cadres qui prolongent et des joueurs avec de l'ambition, le RC Vannes affiche une stratégie claire : ancrer durablement le club dans le haut niveau. Reste à voir si cela se confirmera sur le terrain. En attendant la saison prochaine, le RCV se déplace ce samedi sur la pelouse de Lyon dans le cadre de la 19e journée de Top 14. Lanterne rouge du championnat, les Bretons ne sont pas encore distancés. Et peuvent croire au maintien.