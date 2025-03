TRANSFERT. Maro Itoje, Marcus Smith, Siya Kolisi… ce club de Top 14 a bien failli bâtir une équipe ''Playstation''

Maro Itoje, Marcus Smith, Siya Kolisi... Le LOU aurait pu bâtir une dream team… Mais entre covid, ambitions et relégations, le club est passé à côté de transferts monstrueux.

Fraîchement élu président de la Ligue Nationale de Rugby, Yann Roubert n’oubliera certainement pas son aventure à la tête du LOU. Entre montée et descente, qualification pour les phases finales du Top 14, le dirigeant a vécu de belles émotions dans la capitale des Gaules.

TRANSFERT. A 28 ans, ce Français champion avec Toulouse s’engage en Nouvelle-Zélande pour relancer sa carrièreDurant ses années à la tête du club rouge et noir, il a tout fait pour que le LOU devienne une place forte du rugby hexagonal. S'attachant les services de joueurs reconnus et talentueux au fil des années. Mais ça n'a pas toujours marché comme il l'aurait souhaité.

Et pour cause, le boss lyonnais a été tout proche de faire venir plusieurs cadors du rugby mondial entre Rhône et Saône. Maro Itoje, Marcus Smith et même Siya Kolisi ont failli enfiler le maillot rouge et noir… avant que le destin en décide autrement.

Maro Itoje, une arrivée avortée par le covid

Le deuxième ligne anglais Maro Itoje, désormais capitaine du XV de la Rose, aurait pu poser ses valises à Lyon. "On était en discussion avancée, presque d’accord", confie Roubert via Le Progrès. Mais la pandémie de covid est passée par là, rebattant les cartes du marché des transferts. Dommage, car l’impact du colosse des Saracens, aussi bien en termes de puissance que de leadership, aurait fait du bien au pack lyonnais !

TOP 14. Si le RCT cartonne, c’est aussi 'grâce' à… Toulouse et Lyon : la transformation de ToulonEn quête d’un ouvreur d’avenir, le LOU avait également tenté le coup Marcus Smith en 2021. "Il a failli nous rejoindre, mais il a décliné notre offre au dernier moment", explique Roubert. À seulement 21 ans, le prodige anglais voulait maximiser ses chances de briller avec l’Angleterre. Pari gagnant pour lui, frustration pour Lyon. Le numéro 10 des Harlequins a souvent été sur les tablettes de formations tricolores. Mais il a jusqu'ici refusé de traverser la Manche. Le fera-t-il lorsque sa fin de carrière approchera ?

Siya Kolisi, le plus grand regret

Mais la plus belle prise manquée reste incontestablement Siya Kolisi. "C’était en 2015, il n’était pas connu", raconte Roubert. L’entraîneur Tim Lane, qui l’avait accueilli en Afrique du Sud, avait scellé un accord… sous condition du maintien du LOU en Top 14. Hélas, la descente a tout fait capoter. Résultat ? Kolisi est devenu double champion du monde avec les Boks. Un rendez-vous manqué au goût amer.

Avec ces noms, on ne peut s’empêcher d’imaginer ce qu’aurait pu être le LOU avec ces stars dans ses rangs. Mais le rugby est aussi fait de ces histoires où l’on passe à un cheveu d’un grand coup. Reste à voir si Lyon pourra, à l’avenir, concrétiser ce genre de deal XXL. Une chose est sûre, l'Anglais Sam Simmonds jouera bien à Gerland l'an prochain tout comme Masi et Lorre.