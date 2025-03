TOP 14. Si le RCT cartonne, c’est aussi 'grâce' à… Toulouse et Lyon : la transformation de Toulon

Et si cette fois, c’était la bonne ? Après des années à tourner autour, Toulon semble enfin prêt à taper du poing sur la table. Explications avec Esteban Abadie.

Après la parenthèse du Tournoi des 6 Nations, le Top 14 reprend ses droits et le RCT avance avec confiance et surtout ambition. En pleine dynamique positive, les hommes de Pierre Mignoni ont des objectifs clairs : confirmer leur statut. Troisième ligne à l'abattage impressionnant cette saison, Esteban Abadie s'est confié via le Midi Olympique sur l'état d'esprit du groupe et la métamorphose du club varois.

Des défaites fondatrices, un groupe transfiguré

On le sait, une équipe se façonne aussi dans la douleur. Et Abadie ne cache pas que le Toulon version 2024-2025 s'est forgé dans les échecs de la saison passée. "On a construit cette année sur la douleur de cette défaite lors du barrage face à La Rochelle. En Champions Cup, on avait complètement raté notre saison l’année dernière. On s'était promis de faire mieux." Une promesse tenue jusqu'ici, avec un parcours européen bien plus convaincant et une place de choix dans le Top 14.

TRANSFERT. Toujours sans club, cet ancien guerrier du RCT fait le choix du cœur et s’engage en Fédérale 1Le RCT a aussi su tirer les leçons des claques reçues en championnat, à commencer par celle infligée par Toulouse (57-5). "Cette claque nous a fait le plus grand bien. Elle nous a mis les pieds sur terre. Derrière, on a enchaîné les succès." Même scénario après la défaite à Lyon, qui a servi d'électrochoc. "Elle reste, elle marque, on n’a pas envie de revivre cette sensation. On construit à travers nos erreurs."

Un déclic mental pour rivaliser avec les meilleurs

Si le RCT a franchi un cap cette saison, c'est aussi grâce à une évolution majeure dans son approche. "L’an passé, on disait tous que l’on voulait être champion de France, mais je ne sais pas si on pensait vraiment qu’on en était capable. Cette année, tout le monde se le dit encore, mais on se dit autre chose : comment fait-on, tous les jours, pour essayer d’y arriver ?" Un changement d'état d'esprit qui se ressent sur le terrain et dans les résultats.

Toulon a montré qu'il pouvait rivaliser avec les cadors du championnat. "On est capable d'embêter les grosses équipes à l'extérieur. Je pense notamment au match à Bordeaux. On a gagné en Afrique du Sud. Ce succès a donné de la confiance au groupe. On a eu ce déclic interne." Et surtout, une envie farouche de redorer le blason du club. "On commence juste à remettre Toulon à sa place. C'est ça qui compte."

Un sprint final à bien négocier

Avec les phases finales en ligne de mire, le RCT sait qu’il va devoir maintenir son niveau d’exigence jusqu’au bout. "On a abordé une période compliquée avec les doublons. Certains, comme moi, ont fait des allers-retours avec la sélection. Cette coupure a été nécessaire pour se reposer et enfin se retrouver tous ensemble." Un point crucial pour ne pas répéter les erreurs du passé. "L’an passé, on n’avait pas su bien négocier cette période. On a grandi, même si on aurait pu mieux faire sur le bloc des trois derniers matchs."

Mais l'objectif est clair pour Abadie et ses coéquipiers : "Tout le monde sent qu'on peut faire quelque chose de grand cette année. On a les moyens de battre les meilleures équipes." Avec une rotation efficace et un groupe soudé, Toulon se prépare à un sprint final haletant, avec potentiellement 15 matchs à jouer si l'aventure se poursuit sur les deux tableaux. "On va avoir besoin de tout le monde. C'est maintenant qu'on doit montrer la force de notre groupe." Rien n'est encore gagné, mais une chose est sûre : le RCT ne se cache plus. Il avance, déterminé à retrouver les sommets.