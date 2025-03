TRANSFERT. Cette marmule de Pro D2 fait le grand bond et s’engage chez le champion d’Angleterre

Un très solide pilier de Nevers va quitter la ProD2 pour s’engager à Northampton. Qui compte sur son profil rare.

Lui, c’est une marmule, comme on dit ! Kleopas Kundonia, 1m82 sous la toise et près de 125kg sur la balance, faisait les beaux jours de Nevers depuis plusieurs saisons.

Entre son prénom évocateur, son parcours singulier et ses bras plus gros que ceux de Paul Boudehent, le pilier droit zimbabwéen ne passait pas inaperçu en ProD2, où il calait la mêlée de l’USON et était plutôt percutant.

Droitier dynamique et combattif, il s’est engagé avec le club des Northampton Saints, champion d’Angleterre l’an dernier. Là où il marchera peut-être dans les pas de Brian Mujati, ancien pilier zimbabwéen passé par le Racing 92 et chouchou du Franklins Garden autrefois, lui qui grondait a chaque fois qu’il chargeait.

Il a accumulé beaucoup d’expérience dans la très rugueuse 2ème division française. C’est quelqu’un de très athlétique, un gaillard mais aussi très rapide et puissant. - Phil Dowson, Directeur du Rugby

Le genre de transferts vers le Premiership plutôt rare, même si on se souvient de celui de l’Aurillacois Adendoorf vers Northampton, déjà, il y a quelques années.

Arrivé en 2022 en provenance de Chambéry (Nationale), le Zimbabwéen a jusqu’ici disputé 49 matches avec Nevers.

Après avoir débuté le rugby sur le tard dans son pays natal, il avait rejoint l’Afrique du Sud puis rejoint l’académie des Sharks.

Avant de débarquer en France pour une saison de Nationale - ce championnat qui fourni tant de piliers aux clubs professionnels - puis de connaître la ProD2 et bientôt le Premiership, donc.