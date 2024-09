La Rabine en éruption ! Vannes obtient le premier succès de son histoire en Top 14

Victorieux du LOU Rugby, le RC Vannes a marqué l’histoire du club et de sa région, signant le premier succès de l’histoire d’un club breton en Top 14.

La Rabine peut souffler, ils l’ont enfin obtenue ! Pour la première fois de son histoire, le RC Vannes a remporté une rencontre de Top 14 (30-20). Solide contre le LOU Rugby, ils se sont donné les moyens de renverser un habitué du championnat, ce samedi 21 septembre. Un résultat obtenu dans une ferveur remarquable.

RUGBY. ''Merci beaucoup et respect à eux'', Thomas Ramos en admiration devant le public de Vannes

En première période, les Bretons et les Lyonnais ont livré des partitions appliquées, dans deux styles différents. Dominant, le RC Vannes avait beaucoup de mal à concrétiser ses occasions. Endurcis au Top 14, Seb Taofifenua et ses coéquipiers se sont montrés plus réalistes.

Dès le début du second acte, les locaux sont revenus avec de l’agressivité à revendre. Jusqu’à l’essai de Salesi Rayasi à la 47ᵉ minute, ils ont monopolisé le ballon et ont fait trembler la Rabine. Après un faux-espoir d’arrivée en Terre promise de Maxime Lafage, c’est bien l’ailier néo-zélandais qui y parvient.

‘‘On méritait plus’’, Vannes perd de peu à Paris et découvre à quel point le Top 14 est cruel

En Bretagne, le LOU ne s’est pourtant pas laissé faire. Les Lyonnais se sont même montrés particulièrement dangereux avec un Davit Niniashvili aux jambes enflammées, malgré quelques imprécisions. Pour les visiteurs, les Tricolores, Léo Berdeu et Mickaël Guillard ont réussi à briller.

LA RABINE EN FUSION 🔥



Le @RugbyClubVannes se rapproche un peu plus de la victoire avec cet essai d'Alex Arrate 🙌#RCVLOU pic.twitter.com/qb6IwVFUJX — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 21, 2024

Finalement, à la 73ᵉ minute de jeu, Alex Arrate profite d’un beau mouvement de son duo néo-zélandais Ruru-Rayasi pour sceller le match. Après la rencontre, le public breton a fêté sa victoire historique. Au micro de Canal+, l'ouvreur de Maxime Lafage a livré son impression après un tel score : "C'est un gros soulagement, quel bonheur de gagner. On récompense le public et on se récompense nous-même. On est tellement heureux, j'espère que ça en amènera d'autres."

VIDEO. Une ambiance digne d’un festival celtique pour la première historique de Vannes en Top 14 !

Le RC Vannes, petit poucet enivrant !

Pour la première saison de son histoire en Top 14, le RC Vannes montre une excellente volonté. Cependant, son calendrier s’est révélé corsé d’entrée, où ils ont affronté consécutivement Toulouse en Bretagne et le Stade Français à Paris. Deux adversaires de poids qui lui permettent de prendre la mesure de la première division.

De plus, la ferveur du peuple breton autour du ballon ovale a créé un attrait inattendu autour du RC Vannes, allant au-delà de la Bretagne. Voulant représenter l’intégralité de sa région, le club joue la carte de l’identité locale à fond. De plus, ses supporters se montrent particulièrement élégants, avec un silence de cathédrale à chaque tentative d’un buteur face aux perches.

VIDEO. Action du week-end ? Le magnifique essai en première main de Vannes face au Stade Français !