‘‘On méritait plus’’, Vannes perd de peu à Paris et découvre à quel point le Top 14 est cruel

Pour le deuxième match de Top 14 de son histoire, le RC Vannes nourrit des remords après une courte défaite contre le Stade Français Paris.

En Top 14, chaque point est précieux, qu’il soit au classement ou au tableau des scores. Ce samedi 14 septembre, Le RC Vannes a perdu de peu sur la pelouse de Jean-Bouin face au Stade Français (34-31), pour ce qui aurait pu être le premier succès de son histoire en première division. Malgré tout, le club breton ramène un point de bonus défensif à la Rabine.

En Île-de-France, les Bretons ont planté pas moins de 5 essais. Les trois quarts sont particulièrement mis en avant. Ainsi, Filipo Nakosi (26ᵉ), Salesi Rayasi (40ᵉ), Thibault Debaes (50ᵉ) et Théo Costossèque (52ᵉ) ont eu l’occasion d’aller en Terre promise, côté vannetais.

Dans la capitale, ce sont surtout les arrières bretons qui ont eu l’occasion de briller. Avec quatre essais à leur actif, ils ont permis au RC Vannes d’inverser la tendance en secondé période. Une belle dynamique qui a fait peur aux Parisiens.

Avec l’ultime essai de Kitione Kamikamica, à la 78ᵉ minute, les Bretons ont eu l’occasion de revenir à seulement 3 points en toute fin de match. Grâce à l’indiscipline des stadistes, les visiteurs ont même eu l’occasion d’aller chercher la gagne. Cependant, un en-avant à 40 mètres de l’en-but parisien met fin aux espoirs locaux.

Après la rencontre, l’auteur du troisième essai vannetais, Thibault Debaes, a exprimé quelques regrets en fin de match. “On est très contents, on marque le premier point de la saison. Mais on a eu des occasions et des opportunités. On méritait plus qu'un point”, confie-t-il selon des propos rapportés par L’Équipe.

Conscient des efforts qu’il reste à fournir, le joueur évoque également la différence de niveau avec le Top 14, même s’il confesse que ses erreurs visibles dès l’entame était déjà une mauvaise habitude en Pro D2. “L'inconnu du Championnat peut l'expliquer. On est promu, on est dans l'attente. Il y a sûrement de l'appréhension au niveau du contexte. Mais il ne s'agit pas d'un complexe d'infériorité. On se sent légitime d'être en Top 14”, affirme Thibault Debaes.

Malheureusement pour les visiteurs, la première partie du match a été clairement dominée par les Parisiens. En effet, Joe Jonas (4ᵉ), Joe Marchant (8ᵉ) et Lucas Peyresblanques (21e) ont eu l’occasion de porter le score à (24-10) à la mi-temps. Ensuite, l’essai express de Brad Weber (41ᵉ) au retour des vestiaires laissait penser que les Soldats roses allaient reproduire le même schéma, mais il n’en fut rien.

