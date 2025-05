XV DE FRANCE. Vannes : ce joueur surprise pourrait bouleverser les plans de Galthié cet été

Auteur d’une fin de saison tonitruante, ce Vannetais attire l’œil du staff des Bleus. Un profil rare à son poste, qui pourrait bouleverser la hiérarchie chez les gros.

Thomas Moukoro n’est pas un nom connu du grand public. Et pourtant, ce gaucher de 24 ans est en train de se faire une sacrée réputation. Pas seulement pour son impact en mêlée ou son abattage défensif. Non, Moukoro se distingue là où on n’attend pas un pilier : dans la zone de marque. VIDEO. 9 essais en 600 minutes, ce pilier qui plante plus que certaines stars du Top 14Avec 9 essais en 17 apparitions (dont seulement 7 titularisations), le joueur du RC Vannes affiche une moyenne d’un essai toutes les 80 minutes. Aucun autre avant ne fait mieux cette saison. Et parmi les meilleurs marqueurs du Top 14, il est même plus efficace que beaucoup de trois-quarts référencés.

Regardez moi ce petit filou, ce farfadet malicieux qui va inscrire son 9ème essai de la saison (un essai toutes les 76 minutes) Je lance officiellement la propagande, Thomas Moukoro en EDF pic.twitter.com/gLoP3zolVt — Loïc (@Loic_slyze) May 12, 2025

Un ratio de finisseur

Moukoro ne se contente pas d’empiler les feuilles de match. Il plante, et souvent. Son doublé face au LOU, ses essais contre Montpellier, Toulon ou Clermont ne doivent rien au hasard. Son explosivité proche des lignes et sa faculté à rester debout au contact en font une véritable arme offensive.

À titre de comparaison, le meilleur marqueur du championnat, Gaël Dréan, tourne à 0,75 essai par match avec plus du double de temps de jeu. Moukoro est au-dessus. Du jamais vu pour un pilier.

Dans le viseur des Bleus

Évidemment, une telle efficacité ne passe pas inaperçue. Le staff de Fabien Galthié, qui prépare la tournée en Nouvelle-Zélande, garde un œil sur les profils émergents. Avec des incertitudes sur la présence de Cyril Baille (Toulouse) ou de Jean-Baptiste Gros (Toulon), Moukoro serait un pari séduisant.

Il coche plusieurs cases : puissance, mobilité, apport offensif, jeunesse (24 ans) et expérience chez les U20. Dans un contexte où l’équipe de France devrait faire tourner son effectif, le Vannetais pourrait bien tirer son épingle du jeu.

Un parcours pas linéaire

Formé au Racing 92, Moukoro a été prêté à Vannes cette saison. Et s’il évolue dans un club qui lutte pour ne pas descendre, il a su se démarquer individuellement. Avec ses 1,86m pour 110kg, il a un profil physique massif, mais sait aussi évoluer dans le jeu de mouvement, à l’image d’un Cyril Baille, référence en la matière.

What a try from @racing92 academy prop Thomas Moukoro 😲 pic.twitter.com/k8mVMpkecN — Ultimate Rugby (@ultimaterugby) November 25, 2020

Longtemps cantonné à un rôle de doublure, il a explosé dans les phases retours du championnat. Et son transfert au LOU pour la saison prochaine confirme son ascension.

Une concurrence féroce

Rien n’est acquis pour autant. Au poste de pilier gauche, la concurrence est rude. Outre Baille et Gros, on retrouve Hassane Kolingar, Dany Priso, mais aussi les Palois Daniel Bibi Biziwu et Hugo Parrou, ou le Perpignanais Giorgi Beria.

Si la tendance se confirme, Thomas Moukoro pourrait connaître ses premières capes dès cet été. Une convocation chez les Bleus pour la tournée en Nouvelle-Zélande serait la récompense d’une saison remarquable, mais aussi un message fort envoyé aux jeunes piliers français : la porte est ouverte.

À surveiller de très près lors de l’annonce de la liste. Car un pilier qui marque plus que Penaud (« seulement » 7 essais en championnat), ça ne court pas les terrains.