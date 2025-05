VIDEO. 9 essais en 600 minutes, ce pilier qui plante plus que certaines stars du Top 14

Parmi les meilleurs marqueurs du Top 14, un nom surprend : Thomas Moukoro. Un pilier qui plante plus que certains ailiers stars ? Et pourtant, c’est bien réel.

Dréan, Couilloud, Maqala, Bielle-Biarrey, , Capuozzo, qu'ont en commun tous ces joueurs ? Pas besoin d'être un spécialiste pour savoir que ce sont tous des 3/4. Et sans surprise, ils font tous partie des meilleurs marqueurs d'essais du Top 14.

Un pilier chez les finisseurs du Top 14

Pourtant, au milieu des Penaud, Le Garrec et Gailleton, on retrouve aussi deux avants. Le 3e ligne Sekou Macalou, dont la vitesse lui permet aussi de jouer à l'aile. Comme il a déjà pu le faire avec le Stade Français et le XV de France.

Et chose beaucoup plus rare, un pilier en la personne de Thomas Moukoro. Son nom ne vous dit peut-être rien. Mais avec neuf réalisations au compteur cette saison, il fait mieux que l'ailier des Bleus Damian Penaud, que Teddy Thomas et presque aussi bien que les finisseurs du championnat.

Ce qui est impressionnant avec l'ancien international des moins de 20 ans tricolores, ce qu'il a réussi à passer la ligne de craie à neuf reprises en jouant deux fois moins que la crème des flèches du championnat.

Alors oui, ce n'est peut-être pas aussi impressionnant que les courses chaloupées de LBB ou de Maqala. Mais cela montre son efficacité et son sens du jeu. Moukoro n'a joué que sept matchs comme titulaire (17 matchs joués) pour à peine plus de 600 minutes de jeu.

Moukoro vers le LOU

A titre comparatif, Dréan, actuel meilleur marqueur du championnat avec 12 essais, c'est 1215 minutes en 16 titularisations. Avec 0,5 essai en moyenne, le joueur du RCV fait aussi bien que Baptiste Couilloud (11 essais, 22 matchs).

Parmi les 47 joueurs ayant inscrit au moins 5 essais cette saison en TOP 14, il est le seul à afficher une moyenne d’un essai toutes les 80 minutes. (Source : LNR)

Prêté par le Racing 92 l'an dernier en fin de saison, Thomas Moukoro (23 ans, 1,86m et 110 kg) n'est pas étranger aux performances de Vannes avec des essais lors des succès contre le MHR et le RCT. Il s'était aussi offert un doublé face à Lyon.

C'est d'ailleurs au LOU qu'il poursuivra sa carrière et non au Racing 92. Il a en effet signé un contrat avec la formation lyonnaise qu'il rejoindra l'an prochain. Une manière pour lui de poursuivre son apprentissage en Top 14 qu'importe l'avenir du RCV.