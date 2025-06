Top 14. Paul Costes de nouveau blessé avec le Stade Toulousain, l’infirmerie se remplit…

Alors qu’il était aligné en tant que titulaire face au LOU Rugby, en Top 14, le centre du Stade Toulousain Paul Costes est sorti blessé en première période.

Décidément, les mauvaises nouvelles arrivent petit à petit au Stade Toulousain. Ce dimanche 1er juin, les hommes d’Ugo Mola affrontaient le LOU Rugby à Ernest-Wallon. Si Toulouse s’en est sorti avec une nouvelle victoire sur ses terres, beaucoup se sont inquiétés de la sortie de Paul Costes.

RUGBY. ‘‘On en a besoin’’, le choix fort du Stade Toulousain pour finir le Top 14

Costes touché au genou

Pour cause, le centre de 22 ans a quitté la pelouse d’Ernest Wallon à la 32e minute de jeu. Depuis déjà plusieurs dizaines de secondes, il boitait sur le pré. S’il a tenté de rester sur la pelouse dans un premier temps, il a finalement concédé sa place à Pita Ahki. Le jeune trois-quart semblait souffrir à l’un de ses genoux.

Pour cause, quelque temps avant qu’il soit remplacé, Paul Costes participait à un ruck, mais un Lyonnais serait tombé sur son genou gauche. Cette action aurait été la source d’une torsion de l’articulation. Ainsi, Canal+ évoque une blessure au ligament latéral interne du genou et au moins trois semaines d’indisponibilité minimum, selon les premiers diagnostics.

Ainsi, les premières nouvelles ne semblent pas très encourageantes pour le centre du Stade Toulousain. Si une blessure sérieuse à l’un de ses genoux est annoncée, il pourrait se retrouver écarté des terrains au moins jusqu'à la demi-finale. Une mauvaise nouvelle pour le joueur et pour le club, dont l’infirmerie est déjà bien remplie.

TOP 14. Paul Costes (Toulouse) face à l’épreuve de la saison 2 : pourquoi tout devient plus compliqué ?

Le Stade Toulousain pas épargné

En effet, le Stade Toulousain n’est pas épargné en ce qui concerne les blessures aux articulations pour ses joueurs. Sur les six derniers mois, le club rouge et noir a déjà enregistré trois forfaits longue durée après des ruptures des ligaments croisés. Les joueurs concernés sont Setareki Bituniyata, Antoine Dupont et Peato Mauvaka.

Alors que Romain Ntamack, François Cros, Santiago Chocobares, Alexandre Roumat et Thomas Ramos revenaient de blessures plus ou moins sérieuses, un nouveau toulousain pourrait rejoindre l’infirmerie. Si la blessure de Paul Costes se confirme, il pourrait être le dixième joueur aux soins du côté de la Ville rose.

En Top 14, seul un club compte plus de blessés au sein de son effectif. Il s’agit de la Section Paloise, dont l’infirmerie, pas épargnée cette saison, a onze joueurs en son sein. De plus, le RC Toulon a aussi une dizaine de blessés recensés, comme Toulouse. Ainsi, la fin de saison pourrait se révéler compliquée, d’autant que le Stade Toulousain compte évidemment jouer les premiers rôles et que plusieurs de ses titulaires sont concernés…

RUGBY. Avec 40 % de ses joueurs à l’infirmerie, Pau vit un enfer en Top 14