RUGBY. Avec 40 % de ses joueurs à l’infirmerie, Pau vit un enfer en Top 14

Pollué par l’absence d’un très grand nombre de ses joueurs, Pau vit un début de saison particulièrement compliqué à gérer en Top 14.

Sébastien Piqueronies a des nœuds au cerveau. Comment composer une équipe de Top 14 compétitive chaque semaine quand 40 % de tes joueurs manquent à l’appel ? Ce dilemme, la Section Paloise l’expérimente depuis plusieurs semaines et plus le temps avance, moins les choses s’arrangent.

TOP 14. Coup dur pour la Section Paloise qui perd un des cadres de son vestiaire pour plusieurs mois

Le dernier blessé en date a été l’auteur d’une très grosse frayeur. En effet, le deuxième ligne fidjien Lekima Tagitagivalu est sorti hier sur civière et assistance respiratoire. À l’occasion d’un match au Hameau face au Racing 92, ce samedi, le joueur est entouré d’une suspicion de blessure aux cervicales.

Touché dans un ruck, le Fidjien était resté immobile après une torsion de la nuque. Le staff médical suspectait une possible entorse cervicale et a préféré prendre toutes les précautions. Heureusement, le club béarnais a précisé après le match que les premiers examens s’étaient montrés rassurants. Durant la même rencontre, le troisième ligne Loïc Crédoz est également apparu touché, même s'il est de nouveau rentré dans les ultimes minutes.

Pau, infirmerie pleine

En dehors du colosse Lekima Tagitagivalu, c’est pas moins de 15 autres joueurs qui garnissent l’infirmerie de la Section Paloise. Un grand nombre d’absents, auquel il faut rajouter l’international Émilien Gailleton, conservé par le XV de France. En tout, 40 % des joueurs de l'effectif professionnel de Pau sont actuellement indisponibles.

En comparaison, c’est 6 blessés de plus que le deuxième club le plus touché de Top 14, le Stade Toulousain. Sur l’ensemble des équipes de Top 14, Pau compte trois fois plus de joueurs à l’infirmerie que ses concurrents (les Verts comptent 16 blessés, quand la moyenne est à environ 5 blessés par équipe).

À certains postes, l’hécatombe est particulièrement marquée. Par exemple, Pau ne compte plus qu’un seul pilier gauche de métier sur les derniers matchs, Nacho Calles. Pire encore, ce dernier pourrait ne pas être disponible au retour du Top 14, puisqu’il pourrait être avec l’Argentine pour défier le XV de France.

En conférence de presse, Sébastien Piqueronies et son staff se refusent à pointer du doigt cette malchance devenue chronique comme excuse des récents résultats, peu satisfaisants. Pourtant, avec des nouvelles aussi mauvaises, le manager palois doit sûrement croiser les doigts pour que cette malédiction s’arrête enfin…

