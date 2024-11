VIDÉO. TOP 14. Skelton et ses 145 kg font exploser le Stade Français pour la victoire du Stade Rochelais

Avec un essai tout en puissance, le deuxième ligne du Stade Rochelais Will Skelton a scellé la victoire en faveur du Stade Rochelais, en Top 14.

C’est une charge dévastatrice dont il a le secret. Ce samedi 2 novembre, Will Skelton a pulvérisé la défense du Stade Français, à la 72ᵉ minute, pour inscrire l’ultime essai des siens. À Marcel Deflandre, le Stade Rochelais s’impose avec le bonus offensif face au Stade Français Paris (35-18), pour la 9ᵉ journée de Top 14.

Skelton en mode bulldozer

Alors que les Rochelais ont investi le camp parisien, les locaux font le choix d’envoyer sur l’aile opposé. Bien loin des habituels gabarits que l’on y trouve, l’Australien Will Skelton y avait pris place.

Après une feinte de passe qui n’aura pas trompé grand monde, le deuxième ligne fait parler ses 2,03 mètres et ses 145 kg. Alors que Jack Nowell se propose sur l’extérieur, le golgoth décide d’y aller en solitaire et renverse trois défenseurs avant d’aplatir le ballon dans l’en-but.

SKELTON COMME UN AILIER 🤯



Paris galère, La Rochelle se rassure

Face à eux, le Stade Français Paris n’aura jamais réussi à trouver la faille dans la défense des locaux. S’ils s’en sont remis à la botte impériale de Louis Carbonel dans un premier temps, le manque de réussite et d’inspiration offensive leur aura coûté la rencontre.

Malgré tout, les hommes de la Capitale étaient restés dans les clous jusqu’à l’heure de jeu et espéraient même venir renverser la rencontre en fin de match. “Il y a de la frustration après notre première période. On les tient, on les met à la faute, mais on ne concrétise peut-être pas assez. À la mi-temps, on est bien et finalement en seconde période, on n'a pas existé. On cherche des explications, on n'arrive pas à enchaîner à l'extérieur”, confie l’entraîneur adjoint parisien Morgan Parra, après la rencontre, selon des propos rapportés par L’Équipe.

Du côté du Stade Rochelais, cette victoire fait un bien fou après un nouveau revers compliqué loin de ses bases, à Montpellier (16-0) la semaine passée. Avec des avants dominants, les Maritimes se rassurent en continuant de sécuriser des points à domicile. après la réception du LOU et de la Section Paloise, il s’agit du troisième bonus offensif en l’espace de cinq réceptions.

Désormais, La Rochelle aura pas moins de trois semaines pour se concentrer sur son prochain défi, hors de ses bases. Ce sera le week-end du 23 novembre prochain, dans le Tarn. Face aux Castres Olympique, ils tenteront d’arracher la deuxième victoire hors de leurs bases de cette saison.

