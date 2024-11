TRANSFERT. TOP 14. Ce solide Wallaby adoubé par Skelton va-t-il débarquer au Stade Rochelais ?

L’absence prolongée de Rhule force La Rochelle à s’activer : Suliasi Vunivalu, ailier fidjien passé par le XIII et le XV australien, est en ligne de mire pour venir renforcer l’effectif cette saison.

Outre l’arrivée du Géorgien Davit Niniashvili en provenance du LOU ou encore du Tricolore Nolann Le Garrec, les Maritimes cherchent toujours à combler le vide laissé par l’absence prolongée de Raymond Rhule, out jusqu’en 2025.

87 essais en 112 matchs : Une ancienne superstar du XIII vers La Rochelle jusqu’à la fin de l’année ?Pour occuper ce rôle de joker médical, le club pourrait bien avoir trouvé une pépite en la personne de Suliasi Vunivalu. Un transfert qui semble bien parti pour se concrétiser. Contrairement à celui du All Black Damian McKenzie.

Vunivalu : l’ailier venu du XIII

Originaire des Fidji, Vunivalu s’est fait un nom en Australie dans le rugby à XIII, où il a empilé 87 essais en 112 matchs, devenant l’une des plus grandes stars de la discipline ces dernières années.

Reconverti au rugby à XV, il a ensuite rejoint les Queensland Reds et gagné sa place en sélection australienne, où il n’a pas laissé indifférent. Sa capacité d’adaptation et son sens de l’essai en font un candidat de choix pour les lignes arrières rochelaises.

Will Skelton : « C’est un super joueur et un bon gars »

Will Skelton, son coéquipier en sélection, ne tarit pas d’éloges sur l’ailier de 28 ans via Sud Ouest : « J’ai entendu qu’il pourrait arriver, j’espère que cela pourra avoir lieu bientôt. C’est un super joueur, s’il s’engage avec nous, il apportera son expérience à nos ailiers, même s’ils sont déjà de classe mondiale, mais aussi son talent. Et c’est un bon gars, aussi. »

Avec son expérience du haut niveau et ses qualités athlétiques, Vunivalu pourrait parfaitement s’intégrer au jeu dynamique du Stade Rochelais. Les dirigeants y voient sans doute l’opportunité de sécuriser une aile fragilisée, tout en apportant un profil inédit à leur effectif.

Si la venue de Vunivalu se confirme, ce serait un renfort de poids la formation en quête d'un premier Brennus. En plus de combler l’absence de Rhule, il pourrait devenir une arme redoutable pour franchir les défenses adverses et dynamiser l’attaque rochelaise. Reste à voir si ce transfert se concrétisera dans les jours à venir. En attendant, les Maritimes entendent bien rester dans le haut du classement du Top 14 malgré l'absence de certains éléments importants.