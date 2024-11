TOP 14. Stade Rochelais. ''Le Munster est dans mon cœur'' : Ronan O'Gara met les choses au clair

Face aux spéculations, Ronan O'Gara, entraîneur de La Rochelle et icône du Munster, met les choses au clair : il restera en France jusqu'à la fin de son contrat, avec des ambitions élevées.

Un retour de Ronan O'Gara au Munster envisageable après le départ de Graham Rowntree ? La légende irlandaise, aujourd’hui manager de La Rochelle, a tenu à clarifier la situation : il est bien sous contrat avec le club maritime jusqu’en 2027 et n’a pas l’intention de partir.

Un attachement au Munster, mais une loyauté à La Rochelle

Ancien demi d’ouverture du Munster, O’Gara ne cache pas son amour pour sa province de cœur. "Le Munster est dans mon cœur, mais pas dans mon esprit", a-t-il confié via L'Equipe.

Mais pour l’heure, sa priorité reste de continuer à construire avec le Stade Rochelais, où il a déjà remporté deux Champions Cup.

Ce qu’il a appris tout au long de sa carrière, c’est l’importance de tenir parole et de respecter ses engagements. "J’ai signé jusqu’en 2027, et à moins de me faire virer, je serai là jusqu’en 2027", a-t-il rappelé avec fermeté.

La Rochelle, le prochain Bouclier et un rêve en sélection

Avec le Stade Rochelais, O'Gara a de grandes ambitions. "Le compétiteur en moi veut que j'essaie de gagner un Bouclier ici, et une autre Champions Cup." Le Munster, bien qu’ancré dans son ADN, ne lui offre pas actuellement le même potentiel pour aller chercher ces titres.

Pour l’avenir, le coach irlandais vise plus haut encore. Son prochain challenge ? Une sélection nationale. Mais pour l’instant, chaque match de Top 14 est une bataille à gagner.

"L’Irlande est l’un des meilleurs projets au monde pour remporter une Coupe du Monde. Cela a toujours été un objectif pour nous, mais je me concentre toujours sur le court terme. Je sais ce que je fais cette semaine, le mois prochain. Le reste, on verra bien", ajoute le technicien via RugbyPass.

Ronan O’Gara s’installe donc pour de bon à La Rochelle, où il espère marquer l’histoire en noir et jaune. Une chose est sûre : le Munster devra attendre.