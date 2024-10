TOP 14. Auteur d’une entrée tonitruante, le p’tit Louis Carbonel va-t-il (enfin) dicter le jeu parisien ?

Pas dans ses chaussettes depuis son arrivée à Paris, Louis Carbonel a eu une réponse de champion ce week-end, face à Montpellier.

C’est un peu un jeu de chaises musicales auxquels sont confrontés les ouvreurs parisiens en ce début de saison. Incapables de se démarquer jusqu’ici, Louis Carbonel avait été sorti à la mi-temps face au RCT, avant que ce ne soit au tour de son remplaçant, Zack Henry, de faire les frais de sa mauvaise prestation contre Montpellier.

A ce jeu-là, lorsqu’une équipe est à la peine, ce sont souvent sur les leaders de jeu que l’on tire : ceux de la charnière. Ainsi, "Carbo" entrait à la pause face à ses anciens coéquipiers, ce samedi.

"En deuxième période, on est reparti avec de bonnes intentions", analysait Laurent Labit en conférence de presse après un premier acte poussif, pour La Depeche. Coïncidence avec l’entrée en jeu à la pause de Louis Carbonel ? Je ne crois pas.

"La satisfaction est la rentrée de Louis Carbonel. Il nous a fait du bien sur la mi-temps. Il a un gros mental. Il a été très costaud, dans le jeu, en défense, au pied. Il faut lui donner du temps, ce sont des postes difficiles. On est très satisfait de sa rentrée."

En effet, le Varois de 25 ans semait la zizanie dans la défense montpelliéraine sur son premier ballon d’attaque : sur une combinaison après touche, Carbo redoublait avec son premier centre puis feintait la passe pour prendre le trou sur 30 mètres, avant d’offrir à son ailier Peniasi Dakuwaqa - arrivé à hauteur comme une balle - le premier essai parisien de l’après-midi.

Et ? Si certains noteront son jeu au pied en ballon mort, le double champion du monde U20 a surtout donné un plus de dynamisme à l’animation offensive parisienne, comme il sait si bien le faire. Et a également inscrit 13 points (100 % de réussite) au pied, cruciaux dans la victoire finale (29 à 20).

Alors l’envol de Carbonel, promis à de si grandes choses depuis des années, est-il pour maintenant ? Paris aura-t-il enfin trouvé en lui le "grandisse" qu’il attend depuis si longtemps ? Premier élément de réponse d’ici quelques semaines. Tout en sachant que lorsque le petit Prince est en confiance, rien ne lui semble impossible…