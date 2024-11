TOP 14. Après la tempête à Montpellier, Talès veut un Stade Rochelais ‘’beaucoup plus tueur’’

Avant La Rochelle-Stade Français, l’entraineur des trois quarts rochelais, Rémi Talès, est revenu sur le début de saison de son équipe et s’est projeté sur cette rencontre.

La Rochelle prépare un match important de sa saison avec la réception du Stade Français ce samedi. Rémi Talès, entraîneur des trois quarts, a pris la parole pour faire un point avant cette rencontre. Retour sur ses mots forts et la situation du club, qu’il a évoquée pour le Midi Olympique.

Un match à oublier à Montpellier

La défaite 16-0 face à Montpellier a laissé des traces, mais Talès l'assure : "Je pense que c’est vraiment un match à part. Il y a un match comme ça tous les dix ans… Des terrains naturels, il n’y en a plus beaucoup". Loin d'être une débâcle similaire à celle contre Bayonne (37-7), ce match s’est joué dans des conditions apocalyptiques où l’envie des joueurs rochelais n'a pas suffi. "C’est notre réalisme qui a vraiment fait défaut", concède l'ancien ouvreur.

Des choix stratégiques à améliorer

Interrogé sur le choix des touches plutôt que des pénalités, un schéma déjà vu contre Toulon, Talès explique : "On a tellement confiance en notre paquet d’avants… Ils nous ont tellement habitués à marquer sur ballon porté". Cette fois, le pari a échoué et le technicien reconnaît : "On a passé 8 minutes à 1m de leur ligne… J’espère que dans le futur, on pourra capitaliser sur le fait de prendre les points et être beaucoup plus tueurs."

Un manque de leadership ?

Le départ de Romain Sazy et sa complémentarité avec Gregory Alldritt semblent peser sur la gestion des moments clés. "Le staff aussi est fautif", admet Talès, soulignant l’importance de créer des scénarios et de travailler sur le leadership. "Quand tu es dans le rouge, tu es moins lucide."

Un match pour tout changer

Avec deux défaites qui ternissent leur bon début de saison, le duel face au Stade Français est vu par Talès comme un point de bascule : "C’est vraiment le match déterminant… On n’envisage pas un autre résultat". Pour lui, cette victoire potentielle marquerait un tournant et permettrait aux Maritimes de partir en vacances avec l'esprit léger.

Rendez-vous donc à Deflandre pour voir si La Rochelle saura se remobiliser, en gardant en tête cette déclaration de Talès : "On aspire à se rapprocher de Toulouse, mais on est encore loin."