TOP 14. Coup dur pour la Section Paloise qui perd un des cadres de son vestiaire pour plusieurs mois

Décidément, la Section Paloise n'est pas épargnée par les blessures et après plusieurs joueurs de la première ligne indisponible, un nouveau cadre béarnais doit renoncer aux prochains mois.

Lucas Rey va se faire opérer

C'était à prévoir depuis quelques semaines, mais c'est désormais officiel. Selon les informations de La République des Pyrénées, le talonneur de la Section Paloise, Lucas Rey, va se faire opérer d'une épaule douloureuse. Le joueur de 27 ans devrait manquer plusieurs mois de compétition, ce qui ne fait pas les affaires de Piqueronies et son staff.

Celui qui est à Pau depuis à présent 20 saisons est rarement indisponible, et enchaîne d'ailleurs les saisons et les rencontres. Néanmoins, Rey ressentait des douleurs à l'épaule durant la période estivale et lors de la réception de Bayonne, celle-ci a empiré.

Après des examens plus approfondis et l'avis de plusieurs spécialistes en la matière, aucune autre solution que de se faire opérer. Pour palier cette absence longue durée, Pau serait sur la piste de plusieurs joueurs pour engager un joker médical.

Pour rappel, à ce poste, la Section Paloise peut compter sur Romain Ruffenach et Youri Delhommel, sans autre option derrière. En plus de cela, Pau a engagé le jeune Hayam El Bibouji, souvent capitaine du côté de Suresnes en Nationale, qui a été prêté à Agen. Ce dernier est blessé, mais devrait retrouver rapidement les terrains.

Une infirmerie déjà pleine

Après seulement trois journées de Top 14, Pau compte pas moins de 12 joueurs dans son infirmerie, et qui ne seront pas disponibles pour la réception du Stade Français ce samedi. Parmi eux, les piliers Lekso Kaulashvili (entorse grave), Hugo Parrou (luxation de l'épaule), Rémi Seneca (ligament croisé genou), Siate Tokolahi (tendon d'Achille).

Heureusement, Guram Papidze sera bien apte pour recevoir les soldats roses, après une inquiétante sortie sur une jambe face à La Rochelle. Néanmoins, toujours dans le pack, le jeune troisième ligne Paulo Pelesasa (19 ans) souffre d’une entorse du coude et d’une fracture de l’avant-bras gauche. `

Encore en troisième ligne, le capitaine Luke Whitelock souffre aussi d'une rupture du tendon d'Achille et a été opéré en juillet 2024. Au même poste, l'excellent Reece Hewat a été victime d'une entorse du ligament latéral interne du genou, et Thibaut Hamonou a été commotionné lors du premier match du championnat.

Enfin, véritable malédiction paloise, Mickael Capelli, Thomas Carol et Clément Mondinat ont été opérés du genou et ne sont pas encore disponibles. Le deuxième ligne est sur la reprise et devrait jouer prochainement.

RUGBY. Perpignan regagne, Toulouse bat Bordeaux et Toulon déroule, nos propos de la quatrième journée de Top 14